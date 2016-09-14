图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”中铁大桥局参建十多个海外项目华中首个私募机构孵化中心落户沌口
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 第12版 财经
·图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾
·图文：普通储户仍对大额存单“不感冒”
·中铁大桥局参建十多个海外项目
·华中首个私募机构孵化中心落户沌口
楚天都市报电子版
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12 财经 2016.9.14 星期三
携手数十家优秀企业投入“一带一路”建设
中铁大桥局参建十多个海外项目
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊通讯员丁傲岸张静）记者昨从中铁大桥局2016年度“优秀供应商”表彰大会获悉，迄今为止，中铁大桥局与几十家优秀企业一同走出国门，参与“一带一路”建设。
    目前，孟加拉国最大的基础建设工程——帕德玛大桥施工正酣。该桥主桥施工正是由中铁大桥局负责。2014年6月，中铁大桥局中标帕德玛大桥主桥施工任务，签单额约96.7亿元，这是迄今中国企业中标的最大国际桥梁项目。
    中铁大桥局董事长刘自明表示，作为中国桥梁事业的领军者，该局主动融入“一带一路”，携手几十家优秀民营企业，参与了包括孟加拉国、摩洛哥、赞比亚在内的国外十多项桥梁工程。值得一提的是，这些民营企业中，来自湖北的技术、工程类企业占据大半。


   