查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 财经 ·图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财富管理迷雾 ·图文：普通储户仍对大额存单“不感冒” ·中铁大桥局参建十多个海外项目 ·华中首个私募机构孵化中心落户沌口 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 图文：唐宁分享三大锦囊 拨开财 · 图文：普通储户仍对大额存单“不 · 中铁大桥局参建十多个海外项目 · 华中首个私募机构孵化中心落户沌 12 财经 2016.9.14 星期三 携手数十家优秀企业投入“一带一路”建设 中铁大桥局参建十多个海外项目 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊通讯员丁傲岸张静）记者昨从中铁大桥局2016年度“优秀供应商”表彰大会获悉，迄今为止，中铁大桥局与几十家优秀企业一同走出国门，参与“一带一路”建设。

目前，孟加拉国最大的基础建设工程——帕德玛大桥施工正酣。该桥主桥施工正是由中铁大桥局负责。2014年6月，中铁大桥局中标帕德玛大桥主桥施工任务，签单额约96.7亿元，这是迄今中国企业中标的最大国际桥梁项目。

中铁大桥局董事长刘自明表示，作为中国桥梁事业的领军者，该局主动融入“一带一路”，携手几十家优秀民营企业，参与了包括孟加拉国、摩洛哥、赞比亚在内的国外十多项桥梁工程。值得一提的是，这些民营企业中，来自湖北的技术、工程类企业占据大半。





