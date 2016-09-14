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11
经济
2016.9.14 星期三
公交换乘谁最多
702路“封王”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进）武汉市公交换乘优惠自今年1月1日实施以来，上半年持IC卡的换乘客流增加73%，702路成为上半年公交“换乘王”。
数据显示，优惠政策实施后，今年上半年公交日均客流为327.3万人次，较去年同期增加14.5万人次，增加4.6%；其中IC卡客流增加2.7万人次，较去年同期增加1%。公交日均换乘客流量由去年同期的41.2万人次增加到68.5万人次，增加66.3%；其中IC卡换乘客流量由32.3万人次增加到56万人次，增加了73.3%。
9—11时为优惠票换乘高峰。今年上半年，常规公交换乘量最大的线路是从青山开往光谷的702路，换乘量为1.57万人次，最大的站点是和平大道建设二路（北行），换乘量为0.32万人次。