查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告：动向新闻 ·苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩 ·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录 ·开发商自有产权车位需标明价格 ·武汉市免费培训月嫂 ·9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级 ·广告 ·702路“封王” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 苏宁华中首家迭代“云店2.0” · 黄陂武湖一幅地块溢价率486% · 开发商自有产权车位需标明价格 · 武汉市免费培训月嫂 · 9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品 · 广告 · 702路“封王” · 开奖公告 11 经济 2016.9.14 星期三 9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级 楚天都市报讯 9月9日晚7时，万达武汉中央文化区在黄鹤楼举办“黄鹤归来观御湖”主题国际艺术盛典暨新品发布会。舞台明星云集：著名京剧演员裘继戎、藏族青年歌唱艺术家降央卓玛、“超级演说家”陈铭倾情演出；逾两千名观众现场同览盛典，黄鹤楼景区灯火通亮，场景十分震撼。

黄鹤楼，曾经代表武汉天际线。人们大多不会记得黄鹤楼究竟有多高，但会记住有关黄鹤楼的美妙诗篇。正如人们也许并不清晰地知道汉街有多长、汉秀有多大，但却一定知道，武汉中央文化区这1.8平方公里土地之上，是城市精英阶层、财富巅峰人士汇居之地。

据悉，此次发布的御湖壹号新品豪宅，将于9月10日在武汉中央文化区展示中心迎来奢装样板间开放，届时御湖壹号252精工四房6大奢装系统、41项全系升级配置将揭开面纱。





