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 第11版 经济
·广告：动向新闻
·苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩
·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录
·开发商自有产权车位需标明价格
·武汉市免费培训月嫂
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楚天都市报电子版
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11 经济 2016.9.14 星期三
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592　　文闻蔚


   