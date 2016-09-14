查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·广告：动向新闻 ·苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩 ·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录 ·开发商自有产权车位需标明价格 ·武汉市免费培训月嫂 ·9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品牌建设再升级 ·广告 ·702路“封王” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 苏宁华中首家迭代“云店2.0” · 黄陂武湖一幅地块溢价率486% · 开发商自有产权车位需标明价格 · 武汉市免费培训月嫂 · 9.9武汉万达黄鹤楼盛典社群品 · 广告 · 702路“封王” · 开奖公告 11 经济 2016.9.14 星期三 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚





