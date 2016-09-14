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第11版 经济
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·黄陂武湖一幅地块溢价率486%创纪录
·开发商自有产权车位需标明价格
·武汉市免费培训月嫂
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11
经济
2016.9.14 星期三
武汉市免费培训月嫂
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚