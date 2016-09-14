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第11版 经济
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·开发商自有产权车位需标明价格
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11
经济
2016.9.14 星期三
苏宁华中首家迭代“云店2.0”中秋节亮相唐家墩
楚天都市报讯 9月15日，唐家墩苏宁迎来全面升级。全新开业后的唐家墩苏宁为苏宁华中首家“云店2.0”。众所周知，“云店”为苏宁首推的概念实体店，它打破了传统零售商业模式，将互联网平台与实体店相结合，成为不仅卖商品，更是卖体验、卖服务、卖生活的全新商业模式。该模式问世后广受好评，据悉，此次全新升级的“云店2.0”将进一步扩充新业态，满足消费需求。
2015年8月，武昌中南路店迎来云店升级，给武汉市民对苏宁易购云店留下了深刻的印象。当天开业不到5小时，进店人次就突破了10000人。苏宁云商武汉地区管理中心总经理戴冯军介绍，苏宁易购云店，不再是传统意义的实体店，而是苏宁对互联网技术在零售行业融合应用不断创新试错、迭代优化的经验集大成者，是苏宁集全品展示、资讯评价、大数据采集、互动体验、休闲娱乐、购物服务等于一体的互联网零售门店。
与1.0相比，“云店2.0”不再是原来简单的业态叠加，而是依托用户需求，重组店面业态，进一步扩充年轻人喜欢的新业态，如新奇特零售中心、摄影课堂、游戏中心等，满足更多消费者需求。
随着苏宁易购云店的落地，苏宁金融理财专区也将正式亮相，为消费者带来“体验式”的互联网金融服务和高收益的金融产品。金融理财专区的开设，是苏宁互联网+战略中在线下门店的缩影，旨在提升苏宁平台的用户体验与消费粘性。
开业期间，市民可以购买到预期年化收益6.4%的理财产品，新用户还可以有年化收益10%的新人理财产品。
未来将依托易付宝构建完整O2O支付闭环体系，打造“易付宝+本地生活”模式，进一步激活苏宁易购在pc、移动、门店、电视四端布局的渠道价值，为消费者获得全场景无缝购物的体验奠定基础。