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第8版 体彩
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体彩
2016.9.14 星期三
七旬老夫妇 彩民贴心人
图文：体彩店门前每天挂起好运“红灯笼”
楚天都市报讯 图为：体彩销售点门前挂起好运“红灯笼”
武昌区学院路上，有一个体彩明星店——武汉05055销售点，连续十多年被评为全国体育彩票优秀销售网点。业主罗克勤现年70岁，退休前是武汉航海职业技术学院教师，彩民们都亲切地称她为“罗老师”。
罗老师很注重细节，每天开门第一件事，就和老伴一起，在店门前挂出吉祥喜庆的“红灯笼”。细看“红灯笼”，原来是用五颜六色的“顶呱刮”彩票编扎而成的工艺品，无疑是罗老师的杰作。
走进销售点内，左边墙上是工整清晰的各种玩法走势图和武汉网球公开赛海报，右边墙上是一整面的荣誉奖牌；再往里走，鲜红醒目的中奖喜报映入眼帘，充满喜庆；干净整洁的桌椅和电脑、电视，以及供彩民应急的便民伞、便民眼镜、便民打气筒等，让人感觉十分温馨。罗老师说，“服务要做到宾至如归，像居家一样讲究干净整洁、清爽舒适。”
又是一年新生开学季，销售点经常会来一些年轻的新面孔。虽然放下教鞭已多年，但罗老师还是喜欢跟学生们在一起。对于学生购彩，罗老师一直建议同学们要量力而行、适可而止，毕竟学业是第一要务。
10余年的坚守，让罗老师和许多彩民成为好朋友。每年春节前，罗老师和老伴都要准备许多挂历、对联、门贴、丝巾等，作为新年礼品赠送给彩民。让罗老师最高兴的还是彩民们中奖，湖北第一个“顶呱刮”10万大奖在她店里刮出的时候，店门口燃放了好多鞭炮。
正因为罗老师老两口心系彩民，才赢得了大家的信任与支持。眼下因修建地铁，店门前的道路一直处于半封闭状态，但还是有很多人专门骑车过来买彩票。 陈善宝陈伟其