查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 体彩 ·广告 ·图文：业务能力行不行 且看秋季大点兵 ·图文：体彩店门前每天挂起好运“红灯笼” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 广告 · 图文：业务能力行不行 且看秋季 · 图文：体彩店门前每天挂起好运“ 8 体彩 2016.9.14 星期三 图文：业务能力行不行 且看秋季大点兵 湖北体彩举行全员集中培训与考试 楚天都市报讯 图为：仔细思考，认真答题



路遥知马力，考试测能力。9月10日至11日，省体彩中心召开2016年秋季培训会议，全省体彩系统300多名从业人员参加学习培训和能力测试。

省体育局局长、党组书记张家胜莅临会议并指出，虽然湖北体彩1—8月销量达到44.23亿元，同比增长98%，排名位列全国第9位，增长幅度全国第一，但必须保持清醒头脑，做到业绩面前不自满、改革路上不停步、规矩面前不越线。

业绩面前不自满。张家胜指出，湖北体彩今年取得了明显进步，凡是可以量化的指标都有了可喜的上升，成绩可圈可点。业绩与进步主要体现在理念上不断更新，市场竞争意识不断增强，工作机制不断优化，管理水平不断提升。但是，湖北体彩离先进省份还有很大差距，市场竞争压力依然很大，切莫因为取得一点成绩与进步就骄傲自满，更不能放松警惕、放慢脚步，必须继续努力拼搏，把当前的大好形势保持好、发展好。

改革路上不停步。张家胜要求，湖北体彩必须继续坚持目标、市场、问题三个导向，不断创新方式方法，不断完善体制机制，不断强化核心竞争力，进一步提升发现问题、研究问题、解决问题的能力。要坚持正确的用人导向，严格奖惩考核，坚决进行薪酬体系改革，全面推行优进劣退、优上劣汰、优奖劣罚、优绩优酬机制，最大限度地点燃全体员工干事创业的激情，力争把每个人的能力发挥到极致。

规矩面前不越线。张家胜强调，体彩工作的任何环节，必须按流程走，按规矩来，必须规范管理，把纪律和规矩挺在前面。一定要认真落实党风廉政建设两个主体责任，绷紧纪律和规矩这根弦，对于敢闯红线、敢碰高压线、敢越底线的典型人和事，必须一查到底，严肃追责。

此次秋季培训会议上，湖北体彩中心还专门邀请浙江省温州市体彩中心主任卢努德一行，介绍了温州体彩专管员管理与渠道建设等方面的经验；湖北体彩中心主任、党委书记雷选沛，就体彩队伍的素质修养与团队建设，作了题为《修德修才修心修身》的主题报告；此外，相关专家应邀作了有关体育彩票微信营销的专题讲座。

经过全员集中培训，省体彩中心还对包括省中心部室负责人、分中心负责人在内的所有人员，分类进行了书面能力测试。 熊莉曹伟





