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6年塌5次的河堤还能防洪吗
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评论
2016.9.14 星期三
6年塌5次的河堤还能防洪吗
楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄
近日，有群众举报湖南道县一城市防洪堤疑似“豆腐渣”工程。记者实地调查发现，道县潇水河畔一段近800米的“滨河路二段防洪堤”建成6年来发生5次垮塌，部分建造石料类似于“风化石”，用手就能捏成碎渣。（9月12日新华社）
道县地处湘江上游，潇水河和濂溪河穿城而过，时常受到洪水侵袭。本该用来抵御洪水的防洪堤，却一再垮塌，能让人放心吗？
令人吊诡的是，当地相关部门只是下雨天时才表示一下关心重视，不下雨时就谁都不管。河堤6年5次垮塌，背后无论是工程质量问题，还是大堤附近地下排污管建设多次爆破、排水不畅等因素，说来说去，最根本的一条，就是思想上的麻木不仁，没有真正重视这一人命关天的百年大计。
今年夏季，多地遭遇罕见大暴雨带来的洪涝灾害，湖南华容县红旗闸附近出现溃口后，十几辆满载麻石的卡车不惜沉车堵口;各种抢险惊心动魄，一些干部因防汛不力还被问责。难道此情此景，不能让道县相关官员红红脸、出出汗？防洪堤6年5次垮塌，虽没造成严重后果，又岂能等闲视之？
“98洪水”之后，我国大江大河防灾减灾的防洪体系基本建成，中小河流点多面广量大，短期内还很难全部完成治理任务。今年汛期，中小河流是防洪出问题最多的地方，也是洪涝灾害最严重的区域。这个现实表明，对中小河流的堤防建设，更不可掉以轻心。
下大雨就紧张一下，不下雨就得过且过,防汛面前，蒙混怎能过关？还是赶紧整改，把“豆腐渣”变成铜墙铁壁吧。