查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 ·挂号“网上排队”怎么疏解 ·对隐形的长队不能视而不见 ·6年塌5次的河堤还能防洪吗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 广告 · 莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 · 挂号“网上排队”怎么疏解 · 对隐形的长队不能视而不见 · 6年塌5次的河堤还能防洪吗 6 评论 2016.9.14 星期三 挂号“网上排队”怎么疏解 楚天都市报讯 记者日前调查发现，预约挂号也不是彻底解决“挂号难”的灵丹妙药，不少患者反映，预约挂号经常出现线上排长队的现象，线上“挂号难”成了患者遇到的新难题。（9月12日新华社）

“挂号像春运”“摸黑奔波跑断腿”，是以往人们在大医院“挂号难”的真实写照。为解决百姓挂号难问题，很多大医院推出了预约挂号，即无需亲自去医院排队，患者可通过手机APP、微信、电话、网络或现场自助机等渠道预约就诊。

但许多患者网上预约挂号，却遭遇了“网上塞车”。微信预约挂号一般得提前两三周，患者必须按院方规定的放号时间紧盯着手机屏幕抢号，可基本上热门专家号一放出来就没了。有的好不容易挂上号后又被医院“放鸽子”，更有老年人因不懂网络操作，被排除在网上挂号之外。就连“号贩子”也盯上了网上挂号，用先进的装备控制号源。医院有形的挂号长队变成了网上“隐形的长队”，对患者来说还是一样堵心。

这与其说是挂号APP不给力，不如说是仅仅更改挂号方式，并不能从根本上解决挂号难题。显然，要根本上破解“挂号难”，除了增加医疗资源供给，提高医疗资源利用率外，还要求管理者更细致地为患者着想，从可能遇到的各种问题出发，不断纠偏改进，让服务更到位，避免“网络预约”走过场、形式化。

比如实名身份认证机制的挂号APP，虽从技术上增加了被号贩子们钻空子的难度，但号贩子的手段也在不断翻新，“隐形的长队”里到底有多少号贩子？对这些问题需要对症下药，精准打击。 魏金改





