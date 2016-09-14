查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 ·挂号“网上排队”怎么疏解 ·对隐形的长队不能视而不见 ·6年塌5次的河堤还能防洪吗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 广告 · 莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 · 挂号“网上排队”怎么疏解 · 对隐形的长队不能视而不见 · 6年塌5次的河堤还能防洪吗 6 评论 2016.9.14 星期三 莫让低头刷屏代替中秋互诉衷肠 楚天都市报讯 □周润健



“海上生明月，天涯共此时”，又到一年中秋时。传统节日是一个民族的情感和文化记忆，新风不移旧俗，当我们刷微博、发朋友圈、抢微信红包欢庆中秋的时候，不应忘记中秋深厚的文化内涵。

中秋节是我国仅次于春节的第二大传统节日，至今已有千余年历史。中秋节在漫长的发展过程中，文化内涵不断丰富，饱含了人们追求美满、和谐、富足、安康的美好愿望，而团圆，是中秋节的核心内涵。

近年来，日新月异的网络新技术，拓展了人们的社交空间，紧密了亲友之间的关系。微信、微博在传情达意的同时，也给传统节日文化增添了现代、娱乐、轻松的新特点。但在享受新技术带来的便利同时，却不能淡化情感交流。在举家欢聚之际，莫让低头刷屏代替了互诉衷肠。

每逢佳节倍思亲。路再远再曲折，也要回家团圆。这就是春节、中秋等传统节日强大的情感吸附力所在。不可否认，由于社会发展环境的变化，节日民俗文化有所淡化，一些传统节日变成了“美食节”“旅游黄金周”。但无论时代怎么变迁，科技如何进步，传统节日的文化内涵任何时候都不能丢，因为它体现着中华民族的精神情感与文化身份，是中华民族凝聚力和向心力的黏合剂。

文化如水，一旦断了源，传统节日也就失去了根。对传统文化的认同和传承是每一位中华儿女的责任，如何让中秋节这样的传统节日薪火相传，释放文化内涵，需要我们每个人身体力行去推动，也需要社会和相关部门“搭台唱戏”。传统文化需要在继承中创新，只有不断开掘传统文化的新内涵，寻找新载体，让人们更多地品味文化之美、享受传统之乐，才能把传统节日的文化精髓传承下去。 新华社发





