查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·我省调整退休人员基本养老金 ·图文：机场建养鱼池暂养进口水产 ·“不是自己的钱不能动歪心思” ·中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记 ·省市交管部门发布中秋出行攻略 ·她用夹生的中文感谢武汉好心人 ·习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 体彩 · 我省调整退休人员基本养老金 · 图文：机场建养鱼池暂养进口水产 · “不是自己的钱不能动歪心思” · 中共中央决定：李鸿忠任天津市委 · 省市交管部门发布中秋出行攻略 · 她用夹生的中文感谢武汉好心人 · 习近平授予武汉联勤保障基地等部 1 要闻 2016.9.14 星期三 中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记 楚天都市报讯 据新华社电中共中央决定：李鸿忠同志任天津市委委员、常委、书记，不再担任湖北省委书记、常委、委员职务；黄兴国不再代理天津市委书记，免去其市委副书记、常委、委员和市长职务，按有关法律规定办理。





