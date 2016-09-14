我省调整退休人员基本养老金图文：机场建养鱼池暂养进口水产“不是自己的钱不能动歪心思”中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记省市交管部门发布中秋出行攻略她用夹生的中文感谢武汉好心人习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗
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·我省调整退休人员基本养老金
·图文：机场建养鱼池暂养进口水产
·“不是自己的钱不能动歪心思”
·中共中央决定：李鸿忠任天津市委书记
·省市交管部门发布中秋出行攻略
·她用夹生的中文感谢武汉好心人
·习近平授予武汉联勤保障基地等部队军旗
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.14 星期三
武汉获批内陆指定口岸
图文：机场建养鱼池暂养进口水产
    楚天都市报讯 5日清晨，一架波音747-200国际货运包机抵达天河机场，“乘客”是25吨产自孟加拉的黄鳝。一些当天来不及提货的洋黄鳝，住进了机场的暂养场所。天河机场此前成为国家质检总局进境食用水生动物指定口岸，今后武汉进口的水产品可以更鲜活、价格更亲民。楚天都市报记者黄士峰摄


   