查看本版大图 上一版 版面概览 第20版 时事 ·图文：中俄海军陆战队将演练联合立体夺控岛礁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：中俄海军陆战队将演练联合 20 时事 2016.9.13 星期二 “海上联合—2016”军演中方兵力集结完毕 图文：中俄海军陆战队将演练联合立体夺控岛礁 楚天都市报讯 图为：9月12日，俄方参演舰艇编队陆续抵达湛江 新华社发



据新华社电 参加中俄“海上联合—2016”军事演习的中国海军兵力12日在广东湛江集结完毕，紧张有序地进行着演习前的各项准备。

海军新闻发言人梁阳说，这次演习是历年来中俄海上联合演习中实战化、信息化、规范化最高的一次。参演中方官兵表示，他们有决心、有信心圆满完成演习任务。

中方参演兵力分别来自南海舰队、东海舰队和北海舰队，分别是导弹驱逐舰广州舰、郑州舰，导弹护卫舰黄山舰、三亚舰、大庆舰，两栖登陆舰昆仑山舰、云雾山舰，2艘新型常规潜艇以及新型岛礁补给舰军山湖舰等10艘海军主战舰艇。中国海军航空兵派出歼—11B战机、飞豹战机、预警机及多型舰载直升机等共计19架。

参加中俄联合军演的中方官兵除舰艇舰员外，还包括海军陆战队队员。联演中，中俄海军陆战队将共同进行联合立体夺控岛礁等相关课目的演练。

“海上联合—2016”军事演习于9月12日至19日，在广东湛江以东海空域举行。演习主要课目包括联合防空、联合反潜、联合海空寻歼、联合立体夺控岛礁、联合搜救、联合登临检查及港岸演练阶段系列联合训练等内容。

为提升演习实战化水平，这次演习在组织模式、演练内容、导调指挥等方面进行了拓展和创新，首次按照红蓝方形式进行编组，红方兵力由中俄海军舰艇混编，蓝方兵力由中方舰艇担任。演习中，综合打击能力强、信息化水平高的郑州舰担任蓝方编队指挥舰，将指挥新型常规潜艇、新型战机从海底、水面及空中对红方舰艇编队实施多维度攻击。新型固定翼预警机将在演习空海域构筑复杂电磁环境。

俄方参演舰艇编队12日陆续抵达广东湛江某军港。海军举行了隆重的欢迎仪式。演习中方总导演、海军副司令员王海在致辞中说，这次联演将深入推进演练内容实战化、指挥协同信息化、组织实施规范化，进一步提升应对共同安全威胁的能力。演习俄方总导演、海军副司令费多坚科夫说，在历次中俄海上联演中，双方参演官兵密切合作、高效协同，共同完成了各项演习任务。这次联演将进一步加强中俄两国海军务实合作，推动两军关系向前发展。

俄罗斯海军共派出5艘舰艇参演，均来自俄罗斯太平洋舰队。其中，水面舰艇3艘：“维诺格拉多夫海军上将”号大型反潜舰、“特里布茨海军上将”号大型反潜舰、“佩列斯韦特”号登陆舰；补给舰2艘：“阿拉套”号拖船和“贝辰加”号艘油船。此外，俄方还派出2架舰载直升机，96名海军陆战队员和部分两栖装甲装备。



点兵



导弹驱逐舰



★广州舰★

舷号168，2004年9月入列，满载排水量5800余吨。广州舰装备有对空、对海警戒雷达，防空导弹、反舰导弹、近程防御火炮，反潜、通信、直升机舰面系统。主要担负编队防空和作战指挥任务，包括单舰或与其它兵力共同消灭敌水面舰艇、潜艇，破坏和压制敌岸上目标。



★郑州舰★

舷号151，我国自行研制设计生产的新型导弹驱逐舰，2013年12月入列，满载排水量6000余吨。该舰装备了多套我国自主研发的新型武器装备，性能先进，技术含量高，可单独或协同海军其它兵力攻击水面舰艇、潜艇，具有较强的远程警戒探测和区域防空作战能力。



导弹护卫舰



★大庆舰★

舷号576，2015年1月入列。该舰具有对海、对空、反潜、对岸火力支援等多方面的作战功能。主要担负编队反潜、驱护舰编队指挥，单独或协同编队攻击敌大、中型水面舰艇，协同编队防空、提供火力支援等任务。



★三亚舰★

舷号 574，2013年 12月入列，是我国自行研制设计生产的新型封闭式多用途导弹护卫舰，配备主炮、垂直发射防空导弹、反舰导弹、速射炮等武器。可攻击敌水面舰艇、潜艇，具有较强的远程警戒和防空作战能力。



★黄山舰★

舷号570，2008年5月入列，具备反舰、防空和反潜等多种作战用途，可单独或协同海军其他兵力攻击敌水面舰艇、潜艇，具有较强的远程警戒和防空作战能力。该舰曾赴亚丁湾索马里海域执行护航任务。据《北京晚报》



看点



海军新闻发言人解读演习亮点

火药味更浓 对抗性更强 实战化水平更高



据新华社电“这次联合演习不论是在岸港还是海上，不论是图上推演还是实际演练，中俄两军全程嵌入式混编展开，真正实现了深度融合。”中国海军新闻发言人梁阳12日在接受记者采访时，权威解读了中俄“海上联合—2016”军事演习三大亮点。

——实战化。联演按照红蓝方对抗形式进行。演习期间，红蓝双方首次以“背靠背”的方式展开，双方互不见面。这是我军首次在与外国海军联演中使用的演练方式，演习的火药味更浓、对抗性更强、实战化水平更高。

——信息化。在此前的中俄联合演习中，指挥作业以海图加纸笔的传统模式，通过电话、无线电通联实现海上指挥。在这次演习中，首次启用了中俄海上联合专用指挥信息系统。系统具备在各级指挥所和各作战单元、平台上实现态势共享、文电收发、指挥命令高效互传的功能。这使中俄联演的水平跨进了一大步，标志中俄两军在联演中拥有了共同的指挥信息化协同平台。

——规范化。在以往中俄联演的基础上，双方总结形成了一整套演习的规范文书和指挥流程等。这次通过深化和拓展，进一步优化了联合演习的组织程序和指挥流程，使其更简洁更高效更实用。



回顾



中俄系列军演



●2012年 在中国青岛附近的黄海海空域举行。

●2013年 在俄罗斯符拉迪沃斯托克附近的日本海海空域举行。

●2014年 在中国长江口以东的东海海空域举行。

●2015年 演习分为两个阶段，第一阶段在地中海举行，第二阶段在俄罗斯符拉迪沃斯托克附近的日本海海空域举行。





