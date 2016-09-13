查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第19版 体育
·图文：轮椅上的乒乓梦
·图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！
·才四天，太厉害了！
·上港鲁能盼扛过“韩流”
·导视
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 教卫
第13版 : 养生
第14版 : 跑腿
第15版 : 健康咨询
第16版 : 中秋笔会
第17版 : 家庭百事
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 时事
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 影像
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 福彩
第9版 : 法治
第封二版 : 专版
第封四版 : 专版
第封一版 : 专版
·
图文：轮椅上的乒乓梦
·
图文：装修质量伤不起！1000
·
才四天，太厉害了！
·
上港鲁能盼扛过“韩流”
·
导视
19
体育
2016.9.13 星期二
亚冠1/4决赛次回合再战
上港鲁能盼扛过“韩流”
楚天都市报讯 楚天都市报讯北京时间今日和明日，2016赛季亚冠1/4决赛次回合比赛将打响。其中，上海上港将客场挑战韩国K联赛球队全北现代，而山东鲁能将坐镇主场迎战首尔FC。
在1/4决赛首回合较量中，上海上港主场与全北现代0比0战平，而山东鲁能则在客场1比3不敌首尔FC。如今次回合打响，在缺少孔卡、埃尔克森等主力的情况下，上港寄望5580万欧元身价的胡尔克能在客场有所斩获。因为在刚刚结束的中超联赛中，上港就是凭借胡尔克的梅开二度战平了北京国安。对于自己的亚冠首秀，胡尔克表示：“我期盼与队友一起杀入四强，并最终打进决赛。”
比上港稍晚一天亮相的是山东鲁能，要想闯过首尔FC这关，鲁能主场净胜对手两球以上方可。“这就要求我们的后防线不要给对手进球的机会，同时我们的进攻线要有所作为。”鲁能主帅马加特表示。 叶梓