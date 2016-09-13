查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·图文：轮椅上的乒乓梦 ·图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！ ·才四天，太厉害了！ ·上港鲁能盼扛过“韩流” ·导视 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：轮椅上的乒乓梦 · 图文：装修质量伤不起！1000 · 才四天，太厉害了！ · 上港鲁能盼扛过“韩流” · 导视 19 体育 2016.9.13 星期二 亚冠1/4决赛次回合再战 上港鲁能盼扛过“韩流” 楚天都市报讯 楚天都市报讯北京时间今日和明日，2016赛季亚冠1/4决赛次回合比赛将打响。其中，上海上港将客场挑战韩国K联赛球队全北现代，而山东鲁能将坐镇主场迎战首尔FC。

在1/4决赛首回合较量中，上海上港主场与全北现代0比0战平，而山东鲁能则在客场1比3不敌首尔FC。如今次回合打响，在缺少孔卡、埃尔克森等主力的情况下，上港寄望5580万欧元身价的胡尔克能在客场有所斩获。因为在刚刚结束的中超联赛中，上港就是凭借胡尔克的梅开二度战平了北京国安。对于自己的亚冠首秀，胡尔克表示：“我期盼与队友一起杀入四强，并最终打进决赛。”

比上港稍晚一天亮相的是山东鲁能，要想闯过首尔FC这关，鲁能主场净胜对手两球以上方可。“这就要求我们的后防线不要给对手进球的机会，同时我们的进攻线要有所作为。”鲁能主帅马加特表示。 叶梓





