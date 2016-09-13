图文：轮椅上的乒乓梦图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！才四天，太厉害了！上港鲁能盼扛过“韩流”导视
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 第19版 体育
·图文：轮椅上的乒乓梦
·图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！
·才四天，太厉害了！
·上港鲁能盼扛过“韩流”
·导视
楚天都市报电子版
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19 体育 2016.9.13 星期二
亚冠1/4决赛次回合再战
上港鲁能盼扛过“韩流”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯北京时间今日和明日，2016赛季亚冠1/4决赛次回合比赛将打响。其中，上海上港将客场挑战韩国K联赛球队全北现代，而山东鲁能将坐镇主场迎战首尔FC。
    在1/4决赛首回合较量中，上海上港主场与全北现代0比0战平，而山东鲁能则在客场1比3不敌首尔FC。如今次回合打响，在缺少孔卡、埃尔克森等主力的情况下，上港寄望5580万欧元身价的胡尔克能在客场有所斩获。因为在刚刚结束的中超联赛中，上港就是凭借胡尔克的梅开二度战平了北京国安。对于自己的亚冠首秀，胡尔克表示：“我期盼与队友一起杀入四强，并最终打进决赛。”
    比上港稍晚一天亮相的是山东鲁能，要想闯过首尔FC这关，鲁能主场净胜对手两球以上方可。“这就要求我们的后防线不要给对手进球的机会，同时我们的进攻线要有所作为。”鲁能主帅马加特表示。 叶梓


   