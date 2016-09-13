查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·图文：轮椅上的乒乓梦 ·图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！ ·才四天，太厉害了！ ·上港鲁能盼扛过“韩流” ·导视 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：轮椅上的乒乓梦 · 图文：装修质量伤不起！1000 · 才四天，太厉害了！ · 上港鲁能盼扛过“韩流” · 导视 19 体育 2016.9.13 星期二 网友为残奥健儿点赞 才四天，太厉害了！ 楚天都市报讯 据新华社电 四天过后，参加里约残奥会的中国体育代表团已收获39金30银23铜共计92枚奖牌，高居金牌榜和奖牌榜首位。中国选手的突出表现引发网民热议，他们纷纷为选手的优异成绩和顽强拼搏精神点赞。

江苏无锡网民“清新的烤土豆”说：“太厉害了！这才四天啊！”江苏的“超级无敌小豆芽”说：“这也太猛了吧，一下子没反应过来。”四川南充的“江滩如梦”说：“同样为国争光，同样无上光荣，同样载入史册，同样受人尊敬。江苏南京的“只爱你一个人”说：“向中国所有残疾人运动员致敬！你们真的很棒！”





