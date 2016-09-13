图文：轮椅上的乒乓梦图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！才四天，太厉害了！上港鲁能盼扛过“韩流”导视
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 第19版 体育
·图文：轮椅上的乒乓梦
·图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！
·才四天，太厉害了！
·上港鲁能盼扛过“韩流”
·导视
楚天都市报电子版
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19 体育 2016.9.13 星期二
网友为残奥健儿点赞
才四天，太厉害了！
    楚天都市报讯 据新华社电 四天过后，参加里约残奥会的中国体育代表团已收获39金30银23铜共计92枚奖牌，高居金牌榜和奖牌榜首位。中国选手的突出表现引发网民热议，他们纷纷为选手的优异成绩和顽强拼搏精神点赞。
    江苏无锡网民“清新的烤土豆”说：“太厉害了！这才四天啊！”江苏的“超级无敌小豆芽”说：“这也太猛了吧，一下子没反应过来。”四川南充的“江滩如梦”说：“同样为国争光，同样无上光荣，同样载入史册，同样受人尊敬。江苏南京的“只爱你一个人”说：“向中国所有残疾人运动员致敬！你们真的很棒！”


   