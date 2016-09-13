查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·图文：轮椅上的乒乓梦 ·图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！ ·才四天，太厉害了！ ·上港鲁能盼扛过“韩流” ·导视 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：轮椅上的乒乓梦 · 图文：装修质量伤不起！1000 · 才四天，太厉害了！ · 上港鲁能盼扛过“韩流” · 导视 19 体育 2016.9.13 星期二 图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！ 楚天都市报讯 图为：一号家居网装修工地实景

图为：一般公司的渣土回填 一号家居网的陶粒回填工艺



又到“金九银十”的装修旺季，根据“装修，你最关心的是什么？”民意调查显示，98％业主都选择了“质量”和“工地”，二者本为一体。如此看重工程质量也反映了老百姓对生活品质的要求越来越高。

近日，笔者走访了一号家居网的多个装修工地，为装修业主“探底”。

这家在武汉沉淀12年之久的老牌装修公司推出了“1000套装修工地随时看，水电工程免费做”的活动，还做出“工程质量不合格，砸掉免费重做”的郑重承诺，引发了装修行业及业主的广泛讨论。究竟是噱头是实力，不妨随笔者一起看过之后再下定论。



工地怎么看？

从细节看品质！小改进大好处！



笔者走进位于东风阳光城刘女士家的施工现场，发现许多横平竖直整齐分布在地上、天花板上的线路，向现场一号家居网的施工人员咨询后得知，施工方在装修的过程中，电路线强电（如冰箱、电视机等大功率用电器的线路）与弱电（如网线等）分开排布，用不同颜色加以区分，同时在接口处用锡纸进行多层包裹，防止强弱电之间相互干扰。强弱电交叉处均为强电在下、弱电在上，提高安全性。尤其和其他装修公司不同的是，他们通过从地面凿浅坑，将交叉处凸出的线路嵌入地下，有效地减少了空间浪费。笔者注意到，吊顶上所有电路接口均加装了分线盒，施工人员表示将接口套入分线盒内，是为了避免裸露、降低危险。

仅仅是电线的排布走线就有如此多讲究，把这样的每一个细节都把控到位了，质量也就自然而然地上来了。



工艺新升级？

施工时长远规划，后期维护也省心！



在施工现场，笔者还发现所有线路在拐角处都不是直s角，施工人员说，他们采用的是45度角（绝大部分装修公司都为90度直角），这样一来，线体本身在拐角的过程中弯折度减小了一半，减少了因线路弯折而对线体本身造成的消损；并且，一旦日后线路老化或出现故障，45度的拐角更加灵活，更方便将线体抽出进行检修或更换。

施工人员还向笔者讲解了全新升级的卫生间“陶粒回填”工艺，这种工艺并不常见，陶粒回填工艺主要能提高卫生间的干燥度，因为陶粒非常干燥，能够有效地吸附卫生间地面的潮气和水。同时，陶粒更为轻便，和传统渣土回填相比，不仅形象更为美观，日后若出现任何问题需返修，也非常方便。

可见，科学的工艺升级并不仅是为了在装修过程中省时省力，更多的是考虑到后期的检修维护，无形之中给业主又多了一层保障。

最后提醒广大装修业主，装修一定要先看工地，切忌“走马观花”，多看多问，亲身体验后再做决定。

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