查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·图文：轮椅上的乒乓梦 ·图文：装修质量伤不起！1000个装修工地！看了就懂怎么装修！ ·才四天，太厉害了！ ·上港鲁能盼扛过“韩流” ·导视 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：轮椅上的乒乓梦 · 图文：装修质量伤不起！1000 · 才四天，太厉害了！ · 上港鲁能盼扛过“韩流” · 导视 19 体育 2016.9.13 星期二 冯攀峰拿下里约残奥中国乒乓首金 图文：轮椅上的乒乓梦 楚天都市报讯 图为：冯攀峰登上冠军奖台 新华社发



据新华社电 在昨日的里约残奥会乒乓球男子3级单打决赛中，不到27岁的冯攀峰在自己轮椅乒乓球生涯的第17个年头，用3比1的比分为中国代表团拿下里约残奥会的乒乓项目第一金。如果不是老一辈残疾人乒乓球冠军们2000年在江苏邳州市“希望之家”残疾人学校的一次乒乓球表演，如今这一刻的冯攀峰会在哪里，做些什么，都不得而知。但那一天过后，10岁的他突然发现“原来残疾人是可以参加一些运动会，为国争光的”。

和同样因小儿麻痹症而身体残疾的同学一起，素来对乒乓球感兴趣的冯攀峰开始了训练。但十几年前训练条件堪忧，冬天没有暖气，轮椅运动员活动范围小，身上热不起来，轮椅又是铁圈，冬天的时候手要推着。“手脚都容易有冻疮，打的时候就流血，”他回忆起那段时光，“但大家一起练习都挺高兴的，就也没觉得有多苦。”

对那个时候的冯攀峰来说，对乒乓球只是喜欢，但8年的光阴悄悄过去，他从省队到了国家队，并在北京残奥会上收获了男子3级单打冠军，2012年的伦敦也是如此，如今，他实现了该项目残奥会的三连冠。

但乒乓球给予冯攀峰的，不仅仅是奖杯与奖牌，更重要的是来自内心的变化。“残疾人，无论是参加体育运动还是上班、无业，我觉得最难克服的是一个心理问题，就是一种自卑感，这个是再怎么开导也开导不了的，”他说，“必须要经过一定时间的锻炼，拿到成绩之后觉得自己不比别人差，慢慢地我们的自信心就树立起来了，出去以后从来没觉得自己有什么不一样。”





