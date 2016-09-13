图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭广告：动向新闻宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东有望主演图文：周冬雨更想演男一号
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 第18版 文娱
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·图文：周冬雨更想演男一号
楚天都市报电子版
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18 文娱 2016.9.13 星期二
《七月与安生》剧组来汉
图文：周冬雨更想演男一号
    楚天都市报讯 图为：周冬雨 楚天都市报记者萧颢摄

    楚天都市报讯（记者张聪）一个安静温柔，一个自由不羁，这样的七月和安生，碰撞出了爱恨交织的青春。
    昨日，周冬雨和马思纯来汉为将在14日上映的电影《七月与安生》宣传，周冬雨表现率性，与从前乖巧小女孩的模样大相径庭。
    她说，看到这个剧本时，自己的直觉就是“我要演安生”，“我觉得在我的生活里，没有机会成为七月与安生，所以我想在电影里爽一下。”拍电影的一个半月里，她一直过的就是安生的生活，“那段时间我的性格和电影里差不多，向往自由，喜欢尝试和挑战。”
    预告片中有一段两人的脱衣戏，马思纯说，拍的时候自己挺困扰，导演做工作后才放松下来，“我是比较保守，而且身材没那么好啊。”
    周冬雨则表示，自己就是喜欢挑战。她还开玩笑说自己其实最想演的是男主李程彬的角色，“喜欢这种左拥右抱的感觉啊！”


   