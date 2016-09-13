查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱 ·图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭 ·广告：动向新闻 ·宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东有望主演 ·图文：周冬雨更想演男一号 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭 · 广告：动向新闻 · 宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东 · 图文：周冬雨更想演男一号 18 文娱 2016.9.13 星期二 《七月与安生》剧组来汉 图文：周冬雨更想演男一号 楚天都市报讯 图为：周冬雨 楚天都市报记者萧颢摄



楚天都市报讯（记者张聪）一个安静温柔，一个自由不羁，这样的七月和安生，碰撞出了爱恨交织的青春。

昨日，周冬雨和马思纯来汉为将在14日上映的电影《七月与安生》宣传，周冬雨表现率性，与从前乖巧小女孩的模样大相径庭。

她说，看到这个剧本时，自己的直觉就是“我要演安生”，“我觉得在我的生活里，没有机会成为七月与安生，所以我想在电影里爽一下。”拍电影的一个半月里，她一直过的就是安生的生活，“那段时间我的性格和电影里差不多，向往自由，喜欢尝试和挑战。”

预告片中有一段两人的脱衣戏，马思纯说，拍的时候自己挺困扰，导演做工作后才放松下来，“我是比较保守，而且身材没那么好啊。”

周冬雨则表示，自己就是喜欢挑战。她还开玩笑说自己其实最想演的是男主李程彬的角色，“喜欢这种左拥右抱的感觉啊！”





