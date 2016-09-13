查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱 ·图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭 ·广告：动向新闻 ·宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东有望主演 ·图文：周冬雨更想演男一号 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭 · 广告：动向新闻 · 宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东 · 图文：周冬雨更想演男一号 18 文娱 2016.9.13 星期二 宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东有望主演 楚天都市报讯 楚天都市报北京电（记者戎钰）以1943年发生在宜昌的石牌保卫战为背景，国产战争电影《命运谷之决战宜昌》昨日在京宣布启动，曾执导《闯关东》《北平无战事》《琅琊榜》等精品剧的孔笙担任该片导演。

石牌保卫战是抗战的重大军事转折点。套用影视圈的流行说法，这场可歌可泣的大战可谓是热门IP，先有连续剧《宜昌保卫战》登上央视八套，现在又有电影《命运谷》要上大银幕。

值得期待的是，《命运谷》的创作班底堪称中国电视剧界的“顶级组合”。导演孔笙与制片人侯鸿亮曾合作打造出《闯关东》《伪装者》等一系列精品剧，去年的《琅琊榜》更是成为爆款古装剧。该片编剧兰晓龙更是业内大咖，他创作的《士兵突击》《我的团长我的团》《生死线》都是优质国产军旅大戏。

首次执导电影，孔笙坦言“如履薄冰”，“我们的态度是认真的，至于结果如何，我不去想。”据制片人透露，他们已将剧本发给了靳东、胡歌，但不确定会用老班底，“如果一个演员够专业、够敬业，适合这个角色，我们就期待合作。”





