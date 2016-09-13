图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭广告：动向新闻宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东有望主演图文：周冬雨更想演男一号
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 第18版 文娱
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楚天都市报电子版
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18 文娱 2016.9.13 星期二
宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东有望主演
    楚天都市报讯 楚天都市报北京电（记者戎钰）以1943年发生在宜昌的石牌保卫战为背景，国产战争电影《命运谷之决战宜昌》昨日在京宣布启动，曾执导《闯关东》《北平无战事》《琅琊榜》等精品剧的孔笙担任该片导演。
    石牌保卫战是抗战的重大军事转折点。套用影视圈的流行说法，这场可歌可泣的大战可谓是热门IP，先有连续剧《宜昌保卫战》登上央视八套，现在又有电影《命运谷》要上大银幕。
    值得期待的是，《命运谷》的创作班底堪称中国电视剧界的“顶级组合”。导演孔笙与制片人侯鸿亮曾合作打造出《闯关东》《伪装者》等一系列精品剧，去年的《琅琊榜》更是成为爆款古装剧。该片编剧兰晓龙更是业内大咖，他创作的《士兵突击》《我的团长我的团》《生死线》都是优质国产军旅大戏。
    首次执导电影，孔笙坦言“如履薄冰”，“我们的态度是认真的，至于结果如何，我不去想。”据制片人透露，他们已将剧本发给了靳东、胡歌，但不确定会用老班底，“如果一个演员够专业、够敬业，适合这个角色，我们就期待合作。”


   