图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭广告：动向新闻宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东有望主演图文：周冬雨更想演男一号
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 第18版 文娱
·图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭
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楚天都市报电子版
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18 文娱 2016.9.13 星期二
不做电视小品 只演舞台喜剧
图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭
    楚天都市报讯 图为：陈佩斯 楚天都市报记者萧颢摄

    楚天都市报记者张聪

    曾经的“小品王”陈佩斯，离开小品圈后一直活跃在戏剧的舞台。
    昨日来汉的陈佩斯表示，去戏剧的舞台是为了找寻喜剧的真谛。从《阳台》，到《老宅》，再到今明两晚将在琴台大剧院上演的《戏台》，一直如是。
    陈佩斯与“小品王”的过去告别，但观众们总期望他回归电视小品，尤其近年《欢乐喜剧人》《笑傲江湖》等喜剧节目火爆，这样的呼声更高。
    “这些事儿，我在三十多岁的时候都做过了。”陈佩斯面带笑容，但笑容中又透着些严肃，“人到了五十多岁，就不追求这些了。60岁以后就该珍惜所剩不多的时间，不要执迷过去，把炒过的饭再炒——不管它能带来什么样的效益，对我来说都不重要。”
    60岁，只做自己喜欢的事。沉醉在喜剧王国三十余年的陈佩斯说，喜剧环境越来越好，是自己最大的欣慰，“当年我拿着一个好剧本，坐火车去找人拍，结果人家说不做喜剧。那些年我制作的电影，都要花大价钱买别人的厂标，要请人吃饭，各种求，还有的电影中途都拍不下去。但现在大家都能接受喜剧，爱喜剧。你们看，剧院里人们的笑声越来越多了。”
    他说，自己会继续用严肃的态度把喜剧做下去，“真要我变成一个严肃派演员？估计只有下辈子了！”


 