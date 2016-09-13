查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱 ·图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭 ·广告：动向新闻 ·宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东有望主演 ·图文：周冬雨更想演男一号 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭 · 广告：动向新闻 · 宜昌保卫战将登大银幕 胡歌靳东 · 图文：周冬雨更想演男一号 18 文娱 2016.9.13 星期二 不做电视小品 只演舞台喜剧 图文：60岁陈佩斯不愿炒现饭 楚天都市报讯 图为：陈佩斯 楚天都市报记者萧颢摄



楚天都市报记者张聪



曾经的“小品王”陈佩斯，离开小品圈后一直活跃在戏剧的舞台。

昨日来汉的陈佩斯表示，去戏剧的舞台是为了找寻喜剧的真谛。从《阳台》，到《老宅》，再到今明两晚将在琴台大剧院上演的《戏台》，一直如是。

陈佩斯与“小品王”的过去告别，但观众们总期望他回归电视小品，尤其近年《欢乐喜剧人》《笑傲江湖》等喜剧节目火爆，这样的呼声更高。

“这些事儿，我在三十多岁的时候都做过了。”陈佩斯面带笑容，但笑容中又透着些严肃，“人到了五十多岁，就不追求这些了。60岁以后就该珍惜所剩不多的时间，不要执迷过去，把炒过的饭再炒——不管它能带来什么样的效益，对我来说都不重要。”

60岁，只做自己喜欢的事。沉醉在喜剧王国三十余年的陈佩斯说，喜剧环境越来越好，是自己最大的欣慰，“当年我拿着一个好剧本，坐火车去找人拍，结果人家说不做喜剧。那些年我制作的电影，都要花大价钱买别人的厂标，要请人吃饭，各种求，还有的电影中途都拍不下去。但现在大家都能接受喜剧，爱喜剧。你们看，剧院里人们的笑声越来越多了。”

他说，自己会继续用严肃的态度把喜剧做下去，“真要我变成一个严肃派演员？估计只有下辈子了！”





