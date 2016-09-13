查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 家庭百事 ·图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲 ·广告：动向新闻 ·广告 ·让他把话说完 ·读完大学你就轻松了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲 · 广告：动向新闻 · 广告 · 让他把话说完 · 读完大学你就轻松了 17 家庭百事 2016.9.13 星期二 读完大学你就轻松了 楚天都市报讯 武汉 邓琳



孩子有道数学题目不会做，便来问我，我只好又去翻看孩子课本中的例题，然后又冥思苦想，才找到了答案。

第二天，孩子又有英语阅读不会做，我只好学着也每天记单词。

放假了，为了按老师的要求做好预习，我只好去借高年级同学的课本，先自学，再教孩子。

孩子觉得我很辛苦，便安慰我，等我读完大学你就轻松了。我叹息了一声，等你读完大学，我也差不多清华毕业了。





