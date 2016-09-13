图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲广告：动向新闻广告让他把话说完读完大学你就轻松了
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 第17版 家庭百事
·图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲
·广告：动向新闻
·广告
·让他把话说完
·读完大学你就轻松了
楚天都市报电子版
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17 家庭百事 2016.9.13 星期二
读完大学你就轻松了
    楚天都市报讯 武汉 邓琳

    孩子有道数学题目不会做，便来问我，我只好又去翻看孩子课本中的例题，然后又冥思苦想，才找到了答案。
    第二天，孩子又有英语阅读不会做，我只好学着也每天记单词。
    放假了，为了按老师的要求做好预习，我只好去借高年级同学的课本，先自学，再教孩子。
    孩子觉得我很辛苦，便安慰我，等我读完大学你就轻松了。我叹息了一声，等你读完大学，我也差不多清华毕业了。


   