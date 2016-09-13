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第17版 家庭百事
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读完大学你就轻松了
17
家庭百事
2016.9.13 星期二
读完大学你就轻松了
楚天都市报讯 武汉 邓琳
孩子有道数学题目不会做，便来问我，我只好又去翻看孩子课本中的例题，然后又冥思苦想，才找到了答案。
第二天，孩子又有英语阅读不会做，我只好学着也每天记单词。
放假了，为了按老师的要求做好预习，我只好去借高年级同学的课本，先自学，再教孩子。
孩子觉得我很辛苦，便安慰我，等我读完大学你就轻松了。我叹息了一声，等你读完大学，我也差不多清华毕业了。