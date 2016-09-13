图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲广告：动向新闻广告让他把话说完读完大学你就轻松了
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 第17版 家庭百事
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楚天都市报电子版
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17 家庭百事 2016.9.13 星期二
让他把话说完
    楚天都市报讯 宜昌 黄晔

    去闺蜜芸儿家吃饭。她先生端上紫菜鸡蛋汤来，芸儿尝了一口：没味儿。她先生拿来盐，撒了一点，又拿来葱花、香油，芸儿再尝：嗯，真鲜。芸儿先生哈哈笑着说：来点葱，来点蒜，味道就是不一般。芸儿说：加点油，洒点盐，紫菜蛋汤别样鲜。
    我看呆了。芸儿什么时候变了呢？她原来是一个精干的女子，在单位在家里从来都是不多说一句废话，也最见不得别人啰嗦的呢。
    后来，芸儿给我讲了她改变的经过——
    “一天晚上，他兴致勃勃地和我说刚刚看完的足球赛，我上了一天班，回家还给他们父女做饭洗衣服，又督促孩子做作业，等躺到床上就只想赶紧睡觉，可他呢，太兴奋，老是拉着我说。我很不耐烦地打断了他，径自睡了。过了些天，我发现他的话越来越少，吃完饭就躲进书房，一直到我睡觉都不见人影。开始，我乐得轻松，可过了几个月，我感觉不对了，住在一个屋檐下，进进出出都没什么话说了，这过的什么日子啊。
    我找了一个周末，把孩子送到母亲家，晚上，特意做了他爱吃的菜，他很惊奇，那一刻我突然想起来，我已经很久没有顾及他的喜好了。那天晚上，我们说了很多话。”
    末了，芸儿笑着说，你想啊，在家里没有人听他倾诉，如果在外面遇见一个愿意倾听的，他不就说给别人听了么？
    看着芸儿夫妇其乐融融，再看看我们寡淡无味的生活，我不能不好好反思自己的言行了。
    说起来男人的要求也不多。婚姻老了，浓情淡了，这个时候的男人不再奢求你对他无微不至的关心体贴，他们要的，也许不过只是一个把话说完的机会。


   