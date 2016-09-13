查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 家庭百事 ·图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲 ·广告：动向新闻 ·广告 ·让他把话说完 ·读完大学你就轻松了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲 · 广告：动向新闻 · 广告 · 让他把话说完 · 读完大学你就轻松了 17 家庭百事 2016.9.13 星期二 让他把话说完 楚天都市报讯 宜昌 黄晔



去闺蜜芸儿家吃饭。她先生端上紫菜鸡蛋汤来，芸儿尝了一口：没味儿。她先生拿来盐，撒了一点，又拿来葱花、香油，芸儿再尝：嗯，真鲜。芸儿先生哈哈笑着说：来点葱，来点蒜，味道就是不一般。芸儿说：加点油，洒点盐，紫菜蛋汤别样鲜。

我看呆了。芸儿什么时候变了呢？她原来是一个精干的女子，在单位在家里从来都是不多说一句废话，也最见不得别人啰嗦的呢。

后来，芸儿给我讲了她改变的经过——

“一天晚上，他兴致勃勃地和我说刚刚看完的足球赛，我上了一天班，回家还给他们父女做饭洗衣服，又督促孩子做作业，等躺到床上就只想赶紧睡觉，可他呢，太兴奋，老是拉着我说。我很不耐烦地打断了他，径自睡了。过了些天，我发现他的话越来越少，吃完饭就躲进书房，一直到我睡觉都不见人影。开始，我乐得轻松，可过了几个月，我感觉不对了，住在一个屋檐下，进进出出都没什么话说了，这过的什么日子啊。

我找了一个周末，把孩子送到母亲家，晚上，特意做了他爱吃的菜，他很惊奇，那一刻我突然想起来，我已经很久没有顾及他的喜好了。那天晚上，我们说了很多话。”

末了，芸儿笑着说，你想啊，在家里没有人听他倾诉，如果在外面遇见一个愿意倾听的，他不就说给别人听了么？

看着芸儿夫妇其乐融融，再看看我们寡淡无味的生活，我不能不好好反思自己的言行了。

说起来男人的要求也不多。婚姻老了，浓情淡了，这个时候的男人不再奢求你对他无微不至的关心体贴，他们要的，也许不过只是一个把话说完的机会。





