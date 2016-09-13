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第17版 家庭百事
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17
家庭百事
2016.9.13 星期二
图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲
楚天都市报讯 襄阳 姚瑞林
不知从何时开始，儿子不再奶声奶气地喊我“爸爸”了，取而代之的是前几年的“老爸”，再接着就是近几年粗声粗气的“老爹”。
“爸爸，抱抱。”已经非常遥远。
“老爸，放学来接我！”言犹在耳。
“老爹，你少喝点酒！”忠言逆耳。
记得孩子刚学会说话的时候，先喊出的是“爸爸”，尾音还拖得有点长，那一瞬间我的心都化了。
大手牵小手，没几年，儿子长大了。他上六年级时，《爸爸去哪儿》节目火爆，主题曲有一句“老爸，老爸，我们去哪里呀”，于是顺理成章地，我就是他的“老爸”了。
“老爸”就“老爸”吧，终归还是爸。
等孩子读到初中二三年级的时候，“老爸”这个称呼也销声匿迹了，我又变成了“老爹”。估计是他那几年觉得自己羽翼渐丰，同时又发现我渐渐地两鬓染霜，感觉我上了年岁。
喊“老爹”也不要紧，关键是这小子开始插手干预、指挥我的生活了。
“老爹，欠得很是不是？喝这多酒！”
我赶紧放下酒杯，小心翼翼陪着笑脸，生怕惹他不高兴：“好好，不喝了，不喝了！”
“老爹，这大岁数了，还熬夜看书写文章？搞得这么辛苦干啥子？”
于是赶紧合上书，关上电脑：“好好好，听你的，就睡就睡。”
十年河东转河西，我还没有唱罢，他就开始登场了。语气严肃，似乎还带着那么点儿霸气，不过，出发点和落脚点都是为我好，关心我，我也乐得接受。
我估计，“爸爸”变奏曲今后还得改，看吧，照这发展趋势，过不了多少年，在他的口中，我可能还会变个称呼成“父亲”，那时，我估计真的是白发苍苍，老态龙钟了。
青山不老，绿水长流，心手相牵，血脉相连，“爸爸”变奏曲，对我来说，其实也就是家庭的欢歌，只要有爱，管他叫我啥子哟。