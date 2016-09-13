查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 家庭百事 ·图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲 ·广告：动向新闻 ·广告 ·让他把话说完 ·读完大学你就轻松了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲 · 广告：动向新闻 · 广告 · 让他把话说完 · 读完大学你就轻松了 17 家庭百事 2016.9.13 星期二 图文：儿子嘴里的“爸爸”变奏曲 楚天都市报讯 襄阳 姚瑞林



不知从何时开始，儿子不再奶声奶气地喊我“爸爸”了，取而代之的是前几年的“老爸”，再接着就是近几年粗声粗气的“老爹”。

“爸爸，抱抱。”已经非常遥远。

“老爸，放学来接我！”言犹在耳。

“老爹，你少喝点酒！”忠言逆耳。

记得孩子刚学会说话的时候，先喊出的是“爸爸”，尾音还拖得有点长，那一瞬间我的心都化了。

大手牵小手，没几年，儿子长大了。他上六年级时，《爸爸去哪儿》节目火爆，主题曲有一句“老爸，老爸，我们去哪里呀”，于是顺理成章地，我就是他的“老爸”了。

“老爸”就“老爸”吧，终归还是爸。

等孩子读到初中二三年级的时候，“老爸”这个称呼也销声匿迹了，我又变成了“老爹”。估计是他那几年觉得自己羽翼渐丰，同时又发现我渐渐地两鬓染霜，感觉我上了年岁。

喊“老爹”也不要紧，关键是这小子开始插手干预、指挥我的生活了。

“老爹，欠得很是不是？喝这多酒！”

我赶紧放下酒杯，小心翼翼陪着笑脸，生怕惹他不高兴：“好好，不喝了，不喝了！”

“老爹，这大岁数了，还熬夜看书写文章？搞得这么辛苦干啥子？”

于是赶紧合上书，关上电脑：“好好好，听你的，就睡就睡。”

十年河东转河西，我还没有唱罢，他就开始登场了。语气严肃，似乎还带着那么点儿霸气，不过，出发点和落脚点都是为我好，关心我，我也乐得接受。

我估计，“爸爸”变奏曲今后还得改，看吧，照这发展趋势，过不了多少年，在他的口中，我可能还会变个称呼成“父亲”，那时，我估计真的是白发苍苍，老态龙钟了。

青山不老，绿水长流，心手相牵，血脉相连，“爸爸”变奏曲，对我来说，其实也就是家庭的欢歌，只要有爱，管他叫我啥子哟。





