今年月落微信群最后一次与母亲过中秋编者按四合院的月明夜等候月圆最美是陪伴
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 第16版 中秋笔会
·今年月落微信群
·最后一次与母亲过中秋
·编者按
·四合院的月明夜
·等候月圆
·最美是陪伴
楚天都市报电子版
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16 中秋笔会 2016.9.13 星期二
最美是陪伴
    楚天都市报讯 宜昌 龚春芹

    周末一大早就被手机铃吵醒，二姐要和我商量今年中秋如何过。
    很长一段时间，我们家的中秋假日变成了旅游日，兄弟姐妹几个开车载着父母到市区周边自驾游。烧烤、钓鱼、睡帐篷，好不惬意。父母去了几次，说跟不上我们的节奏，再也不愿随我们前行。我们也不强求，照旧潇洒。
    上个月回父母家，母亲跟我聊起小时候过中秋的趣事。
    那时还住在乡下，每年中秋夜，我们会把桌子搬到外面，一边吃月饼、拉家常，一边赏月。有时，父亲还会打个谜语让我们猜，猜对了就奖一块糕点。惹得我们这几个小馋猫在那里抓耳挠腮，比考试时还认真。而母亲则让我们在月亮下表演节目，还说月宫的仙子嫦娥就是我们的观众，吓得我不敢有一丝马虎，卖力地又唱又跳。那时，家里经济不够宽裕，父亲会给我们平均分配月饼。有一次，我吃完了自己的月饼，趁二姐不注意将她的偷吃了。吃完后又童心大发，跑到外面地里做了个泥巴月饼，包进了纸里。当二姐兴致勃勃地打开要吃时，一坨泥巴赫然在目，不用问就知道是我干的，她气得追着我满院子跑。大家哈哈大笑，母亲更是笑得捂着肚子蹲到了地上……
    母亲说起这些，又捂嘴笑了半天。
    从母亲家出来，我陷入沉思。这些年，我们为了表达孝心，给父母买这买那，还带他们去旅游。没想到，母亲记忆深刻的不是这些。
    我告诉二姐，父母过中秋更怀念像我们小时候那样，一家人围坐在一起，吃着月饼，讲着体己话。二姐说：“行，今年就过个朴素的中秋节，踏踏实实、安安心心陪咱爹妈聊聊天、赏赏月。”
    父母健在，中秋最美是陪伴。


   