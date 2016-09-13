查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·今年月落微信群 ·最后一次与母亲过中秋 ·编者按 ·四合院的月明夜 ·等候月圆 ·最美是陪伴 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 今年月落微信群 · 最后一次与母亲过中秋 · 编者按 · 四合院的月明夜 · 等候月圆 · 最美是陪伴 16 中秋笔会 2016.9.13 星期二 最美是陪伴 楚天都市报讯 宜昌 龚春芹



周末一大早就被手机铃吵醒，二姐要和我商量今年中秋如何过。

很长一段时间，我们家的中秋假日变成了旅游日，兄弟姐妹几个开车载着父母到市区周边自驾游。烧烤、钓鱼、睡帐篷，好不惬意。父母去了几次，说跟不上我们的节奏，再也不愿随我们前行。我们也不强求，照旧潇洒。

上个月回父母家，母亲跟我聊起小时候过中秋的趣事。

那时还住在乡下，每年中秋夜，我们会把桌子搬到外面，一边吃月饼、拉家常，一边赏月。有时，父亲还会打个谜语让我们猜，猜对了就奖一块糕点。惹得我们这几个小馋猫在那里抓耳挠腮，比考试时还认真。而母亲则让我们在月亮下表演节目，还说月宫的仙子嫦娥就是我们的观众，吓得我不敢有一丝马虎，卖力地又唱又跳。那时，家里经济不够宽裕，父亲会给我们平均分配月饼。有一次，我吃完了自己的月饼，趁二姐不注意将她的偷吃了。吃完后又童心大发，跑到外面地里做了个泥巴月饼，包进了纸里。当二姐兴致勃勃地打开要吃时，一坨泥巴赫然在目，不用问就知道是我干的，她气得追着我满院子跑。大家哈哈大笑，母亲更是笑得捂着肚子蹲到了地上……

母亲说起这些，又捂嘴笑了半天。

从母亲家出来，我陷入沉思。这些年，我们为了表达孝心，给父母买这买那，还带他们去旅游。没想到，母亲记忆深刻的不是这些。

我告诉二姐，父母过中秋更怀念像我们小时候那样，一家人围坐在一起，吃着月饼，讲着体己话。二姐说：“行，今年就过个朴素的中秋节，踏踏实实、安安心心陪咱爹妈聊聊天、赏赏月。”

父母健在，中秋最美是陪伴。





