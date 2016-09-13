查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·今年月落微信群 ·最后一次与母亲过中秋 ·编者按 ·四合院的月明夜 ·等候月圆 ·最美是陪伴 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 今年月落微信群 · 最后一次与母亲过中秋 · 编者按 · 四合院的月明夜 · 等候月圆 · 最美是陪伴 16 中秋笔会 2016.9.13 星期二 等候月圆 楚天都市报讯 松滋 谢亮



爷爷把手中的蒲扇放进了柜子，我就知道，中秋节要到了。

中秋节早上，爸爸一如既往地奔向自家的责任田，妈妈在屋子里忙碌着准备晚饭，爷爷背起捕鱼的手网，叫我提着装鱼的竹篓子跟他去捕鱼。捕鱼归来，爷爷开始收拾大一点的鱼，去鳞，开膛，然后交给妈妈去煎。我手忙脚乱地帮妈妈递作料、端菜，还时不时的捏几颗糖黄豆放进嘴里。到了吃饭的时间，妈妈打发我去请伯伯、姑姑来吃饭，顺路叫我去田里把爸爸喊回来。吃晚饭时，几个大人一杯接一杯地喝着酒，说着今年的收成，说着谁家的稻谷种得好。

月亮慢慢地爬过了屋顶，妈妈摆了一张小方桌在院子里，桌子上面放着月饼、柚子、柑橘、饼干，还有几杯泡好的绿茶。爷爷端着一杯茶，指着月亮正准备给我讲玉兔的故事，我听到稻场里小伙伴们的欢笑声，拿着几个月饼就跑了出去。疯赶逗闹了一会，几个小伙伴又一起溜进了院子，揣上几个月饼，拿着几个柑橘，又跑开了。我们欢笑着，嬉闹着，直到月亮像一只银盘一样高高地悬挂在天空，我们才在父母的呼叫声中散去……

今夜，月光如水，我行走在钢筋水泥的城市，等候月圆的心情，一如清澈的月光，流淌在我心底。





