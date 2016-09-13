今年月落微信群最后一次与母亲过中秋编者按四合院的月明夜等候月圆最美是陪伴
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 第16版 中秋笔会
·今年月落微信群
·最后一次与母亲过中秋
·编者按
·四合院的月明夜
·等候月圆
·最美是陪伴
楚天都市报电子版
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16 中秋笔会 2016.9.13 星期二
等候月圆
    楚天都市报讯 松滋 谢亮

    爷爷把手中的蒲扇放进了柜子，我就知道，中秋节要到了。
    中秋节早上，爸爸一如既往地奔向自家的责任田，妈妈在屋子里忙碌着准备晚饭，爷爷背起捕鱼的手网，叫我提着装鱼的竹篓子跟他去捕鱼。捕鱼归来，爷爷开始收拾大一点的鱼，去鳞，开膛，然后交给妈妈去煎。我手忙脚乱地帮妈妈递作料、端菜，还时不时的捏几颗糖黄豆放进嘴里。到了吃饭的时间，妈妈打发我去请伯伯、姑姑来吃饭，顺路叫我去田里把爸爸喊回来。吃晚饭时，几个大人一杯接一杯地喝着酒，说着今年的收成，说着谁家的稻谷种得好。
    月亮慢慢地爬过了屋顶，妈妈摆了一张小方桌在院子里，桌子上面放着月饼、柚子、柑橘、饼干，还有几杯泡好的绿茶。爷爷端着一杯茶，指着月亮正准备给我讲玉兔的故事，我听到稻场里小伙伴们的欢笑声，拿着几个月饼就跑了出去。疯赶逗闹了一会，几个小伙伴又一起溜进了院子，揣上几个月饼，拿着几个柑橘，又跑开了。我们欢笑着，嬉闹着，直到月亮像一只银盘一样高高地悬挂在天空，我们才在父母的呼叫声中散去……
    今夜，月光如水，我行走在钢筋水泥的城市，等候月圆的心情，一如清澈的月光，流淌在我心底。


   