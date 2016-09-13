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16
中秋笔会
2016.9.13 星期二
等候月圆
楚天都市报讯 松滋 谢亮
爷爷把手中的蒲扇放进了柜子，我就知道，中秋节要到了。
中秋节早上，爸爸一如既往地奔向自家的责任田，妈妈在屋子里忙碌着准备晚饭，爷爷背起捕鱼的手网，叫我提着装鱼的竹篓子跟他去捕鱼。捕鱼归来，爷爷开始收拾大一点的鱼，去鳞，开膛，然后交给妈妈去煎。我手忙脚乱地帮妈妈递作料、端菜，还时不时的捏几颗糖黄豆放进嘴里。到了吃饭的时间，妈妈打发我去请伯伯、姑姑来吃饭，顺路叫我去田里把爸爸喊回来。吃晚饭时，几个大人一杯接一杯地喝着酒，说着今年的收成，说着谁家的稻谷种得好。
月亮慢慢地爬过了屋顶，妈妈摆了一张小方桌在院子里，桌子上面放着月饼、柚子、柑橘、饼干，还有几杯泡好的绿茶。爷爷端着一杯茶，指着月亮正准备给我讲玉兔的故事，我听到稻场里小伙伴们的欢笑声，拿着几个月饼就跑了出去。疯赶逗闹了一会，几个小伙伴又一起溜进了院子，揣上几个月饼，拿着几个柑橘，又跑开了。我们欢笑着，嬉闹着，直到月亮像一只银盘一样高高地悬挂在天空，我们才在父母的呼叫声中散去……
今夜，月光如水，我行走在钢筋水泥的城市，等候月圆的心情，一如清澈的月光，流淌在我心底。