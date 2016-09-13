今年月落微信群最后一次与母亲过中秋编者按四合院的月明夜等候月圆最美是陪伴
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 第16版 中秋笔会
·今年月落微信群
·最后一次与母亲过中秋
·编者按
·四合院的月明夜
·等候月圆
·最美是陪伴
楚天都市报电子版
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16 中秋笔会 2016.9.13 星期二
四合院的月明夜
    楚天都市报讯 潜江 岳朝蓉

    多年前，我住在一个四合院内。院内住有五户人家。我刚搬来时与他们都不熟悉，安顿好一切后，想着第二天就是中秋节，我与爱人商量，决定接来双方父母，邀上院内几家共度佳节。
    那晚，皓月当空，婆婆和母亲帮忙，烧了各自的拿手菜，在门前整齐地摆放了两张大圆桌，桌上不仅有各种口味的月饼，还有鸡鸭鱼肉、蒸煎煮炸菜十多盘。借着月亮的清辉，小孩聊得尽兴，大人们划拳猜酒令喝得酣畅。酒过三巡后，秀姐让我搬出录放机，要来个K歌助兴。
    随着她婉转深情的“明月几时有，把酒问青天……”，人们放下筷子，加入了唱歌跳舞的行列，一直玩到很晚才散去。
    从那以后，我就好似天天在过中秋月明夜，很快就融入了这个和谐的大家庭。
    我们户与户的厨房间只有一面墙隔着，说话声相互间都听得清清楚楚。我家炒什么菜，邻家立马知晓；她家煨什么汤，也会随即香飘到我家。
    我和隔壁秀姐，边炒菜边聊着家长里短，她时不时来首《南泥湾》《天仙配》等，在锅碗瓢盆的奏鸣下，她唱时我也会心情愉悦地哼着。工作中的不愉快和烦恼，在歌声中飘散开去。
    平时，她煨了猪蹄藕汤给我端过来，我蒸了茼蒿蒸肉也给她送点过去。有时我回来晚了，听见我的开门声，秀姐立马用她甜美热情的声音喊道：“别做饭了，等孩子和她叔回来，就过来一起吃。”我会爽快地应承着。下次她回来晚了，我也会热情地约她一家过来。
    闲暇时，孩子们在院子的空地上打羽毛球、跳绳、踢毽子，或拿出作业相互探讨。节假日，四合院里的男将们相约打打牌或去河边垂钓；女人们则相约织毛衣或逛街。那种发自内心的真情，让我迷恋。
    后来，我离开了那里，住得越来越高。四合院里的中秋月明夜，如一盏心灯，挂在岁月的树梢上。


   