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最美是陪伴
16
中秋笔会
2016.9.13 星期二
四合院的月明夜
楚天都市报讯 潜江 岳朝蓉
多年前，我住在一个四合院内。院内住有五户人家。我刚搬来时与他们都不熟悉，安顿好一切后，想着第二天就是中秋节，我与爱人商量，决定接来双方父母，邀上院内几家共度佳节。
那晚，皓月当空，婆婆和母亲帮忙，烧了各自的拿手菜，在门前整齐地摆放了两张大圆桌，桌上不仅有各种口味的月饼，还有鸡鸭鱼肉、蒸煎煮炸菜十多盘。借着月亮的清辉，小孩聊得尽兴，大人们划拳猜酒令喝得酣畅。酒过三巡后，秀姐让我搬出录放机，要来个K歌助兴。
随着她婉转深情的“明月几时有，把酒问青天……”，人们放下筷子，加入了唱歌跳舞的行列，一直玩到很晚才散去。
从那以后，我就好似天天在过中秋月明夜，很快就融入了这个和谐的大家庭。
我们户与户的厨房间只有一面墙隔着，说话声相互间都听得清清楚楚。我家炒什么菜，邻家立马知晓；她家煨什么汤，也会随即香飘到我家。
我和隔壁秀姐，边炒菜边聊着家长里短，她时不时来首《南泥湾》《天仙配》等，在锅碗瓢盆的奏鸣下，她唱时我也会心情愉悦地哼着。工作中的不愉快和烦恼，在歌声中飘散开去。
平时，她煨了猪蹄藕汤给我端过来，我蒸了茼蒿蒸肉也给她送点过去。有时我回来晚了，听见我的开门声，秀姐立马用她甜美热情的声音喊道：“别做饭了，等孩子和她叔回来，就过来一起吃。”我会爽快地应承着。下次她回来晚了，我也会热情地约她一家过来。
闲暇时，孩子们在院子的空地上打羽毛球、跳绳、踢毽子，或拿出作业相互探讨。节假日，四合院里的男将们相约打打牌或去河边垂钓；女人们则相约织毛衣或逛街。那种发自内心的真情，让我迷恋。
后来，我离开了那里，住得越来越高。四合院里的中秋月明夜，如一盏心灯，挂在岁月的树梢上。