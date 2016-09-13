查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·今年月落微信群 ·最后一次与母亲过中秋 ·编者按 ·四合院的月明夜 ·等候月圆 ·最美是陪伴 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 今年月落微信群 · 最后一次与母亲过中秋 · 编者按 · 四合院的月明夜 · 等候月圆 · 最美是陪伴 16 中秋笔会 2016.9.13 星期二 四合院的月明夜 楚天都市报讯 潜江 岳朝蓉



多年前，我住在一个四合院内。院内住有五户人家。我刚搬来时与他们都不熟悉，安顿好一切后，想着第二天就是中秋节，我与爱人商量，决定接来双方父母，邀上院内几家共度佳节。

那晚，皓月当空，婆婆和母亲帮忙，烧了各自的拿手菜，在门前整齐地摆放了两张大圆桌，桌上不仅有各种口味的月饼，还有鸡鸭鱼肉、蒸煎煮炸菜十多盘。借着月亮的清辉，小孩聊得尽兴，大人们划拳猜酒令喝得酣畅。酒过三巡后，秀姐让我搬出录放机，要来个K歌助兴。

随着她婉转深情的“明月几时有，把酒问青天……”，人们放下筷子，加入了唱歌跳舞的行列，一直玩到很晚才散去。

从那以后，我就好似天天在过中秋月明夜，很快就融入了这个和谐的大家庭。

我们户与户的厨房间只有一面墙隔着，说话声相互间都听得清清楚楚。我家炒什么菜，邻家立马知晓；她家煨什么汤，也会随即香飘到我家。

我和隔壁秀姐，边炒菜边聊着家长里短，她时不时来首《南泥湾》《天仙配》等，在锅碗瓢盆的奏鸣下，她唱时我也会心情愉悦地哼着。工作中的不愉快和烦恼，在歌声中飘散开去。

平时，她煨了猪蹄藕汤给我端过来，我蒸了茼蒿蒸肉也给她送点过去。有时我回来晚了，听见我的开门声，秀姐立马用她甜美热情的声音喊道：“别做饭了，等孩子和她叔回来，就过来一起吃。”我会爽快地应承着。下次她回来晚了，我也会热情地约她一家过来。

闲暇时，孩子们在院子的空地上打羽毛球、跳绳、踢毽子，或拿出作业相互探讨。节假日，四合院里的男将们相约打打牌或去河边垂钓；女人们则相约织毛衣或逛街。那种发自内心的真情，让我迷恋。

后来，我离开了那里，住得越来越高。四合院里的中秋月明夜，如一盏心灯，挂在岁月的树梢上。





