查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·今年月落微信群 ·最后一次与母亲过中秋 ·编者按 ·四合院的月明夜 ·等候月圆 ·最美是陪伴 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 今年月落微信群 · 最后一次与母亲过中秋 · 编者按 · 四合院的月明夜 · 等候月圆 · 最美是陪伴 16 中秋笔会 2016.9.13 星期二 最后一次与母亲过中秋 楚天都市报讯 武汉 汪继生



19年前的中秋节，像往常一样，我买了一盒妈妈喜欢吃的豆沙月饼，携同妻女一起，特地送到老人家面前。没想到，那是最后一次母亲笑纳儿子的孝心。

满脸皱纹的母亲，小心翼翼地掰下半块月饼，要我和妻女先吃。我太了解她的性格：啥事先考虑儿女。记得三年困难时期，在商店当营业员的父亲，用每月三十多元的工资，养育着我们兄妹五人。母亲精打细算，想方设法不让我们饿肚子。平时，正餐我们都是吃用土钵装米蒸成的干饭，而母亲却将白菜、萝卜和腌菜和着稀饭吃。她说，我们正长身体，营养不能少。

消瘦的母亲看见我吃下半块月饼，才把一小块月饼放在嘴里品尝起来，咽得特别慢。那天，母亲的话很多，谈到了我们小时候过中秋节时，家里再怎么省吃俭用，她也会买二三个用油纸包着的月饼，让我们兄妹分享。

临走时，妹妹说，母亲已有数月时间肠胃不好，腹胀，饭量减少，是不是得了胃病？我当机立断，第二天就送母亲上医院检查。果然，母亲胃窦长满肿瘤，但因年事己高不宜做手术。当年深秋，母亲仙逝，享年90岁。

今年中秋，我只有拜托明月捎去心声：祝愿天堂的母亲和父亲快乐、健康！





