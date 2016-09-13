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16
中秋笔会
2016.9.13 星期二
最后一次与母亲过中秋
楚天都市报讯 武汉 汪继生
19年前的中秋节，像往常一样，我买了一盒妈妈喜欢吃的豆沙月饼，携同妻女一起，特地送到老人家面前。没想到，那是最后一次母亲笑纳儿子的孝心。
满脸皱纹的母亲，小心翼翼地掰下半块月饼，要我和妻女先吃。我太了解她的性格：啥事先考虑儿女。记得三年困难时期，在商店当营业员的父亲，用每月三十多元的工资，养育着我们兄妹五人。母亲精打细算，想方设法不让我们饿肚子。平时，正餐我们都是吃用土钵装米蒸成的干饭，而母亲却将白菜、萝卜和腌菜和着稀饭吃。她说，我们正长身体，营养不能少。
消瘦的母亲看见我吃下半块月饼，才把一小块月饼放在嘴里品尝起来，咽得特别慢。那天，母亲的话很多，谈到了我们小时候过中秋节时，家里再怎么省吃俭用，她也会买二三个用油纸包着的月饼，让我们兄妹分享。
临走时，妹妹说，母亲已有数月时间肠胃不好，腹胀，饭量减少，是不是得了胃病？我当机立断，第二天就送母亲上医院检查。果然，母亲胃窦长满肿瘤，但因年事己高不宜做手术。当年深秋，母亲仙逝，享年90岁。
今年中秋，我只有拜托明月捎去心声：祝愿天堂的母亲和父亲快乐、健康！