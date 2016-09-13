今年月落微信群最后一次与母亲过中秋编者按四合院的月明夜等候月圆最美是陪伴
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 第16版 中秋笔会
·今年月落微信群
·最后一次与母亲过中秋
·编者按
·四合院的月明夜
·等候月圆
·最美是陪伴
楚天都市报电子版
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16 中秋笔会 2016.9.13 星期二
最后一次与母亲过中秋
    楚天都市报讯 武汉 汪继生

    19年前的中秋节，像往常一样，我买了一盒妈妈喜欢吃的豆沙月饼，携同妻女一起，特地送到老人家面前。没想到，那是最后一次母亲笑纳儿子的孝心。
    满脸皱纹的母亲，小心翼翼地掰下半块月饼，要我和妻女先吃。我太了解她的性格：啥事先考虑儿女。记得三年困难时期，在商店当营业员的父亲，用每月三十多元的工资，养育着我们兄妹五人。母亲精打细算，想方设法不让我们饿肚子。平时，正餐我们都是吃用土钵装米蒸成的干饭，而母亲却将白菜、萝卜和腌菜和着稀饭吃。她说，我们正长身体，营养不能少。
    消瘦的母亲看见我吃下半块月饼，才把一小块月饼放在嘴里品尝起来，咽得特别慢。那天，母亲的话很多，谈到了我们小时候过中秋节时，家里再怎么省吃俭用，她也会买二三个用油纸包着的月饼，让我们兄妹分享。
    临走时，妹妹说，母亲已有数月时间肠胃不好，腹胀，饭量减少，是不是得了胃病？我当机立断，第二天就送母亲上医院检查。果然，母亲胃窦长满肿瘤，但因年事己高不宜做手术。当年深秋，母亲仙逝，享年90岁。
    今年中秋，我只有拜托明月捎去心声：祝愿天堂的母亲和父亲快乐、健康！


   