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最美是陪伴
16
中秋笔会
2016.9.13 星期二
今年月落微信群
楚天都市报讯 戢兰芬(武汉)
小时候，对于过节的印象，很大一部分来自于奶奶越来越多地叫错我和弟弟名字的时候。
三叔是当时村里罕见的大学生，毕业后分配到位于襄樊的二汽工作，很给奶奶长脸，也是奶奶最深的牵挂。平常她就盼着三叔的信，总问爸爸和二叔，有信没有？快给念念。通常，爸爸他们自顾自地看完信后，摘要转述给她听。奶奶不相信，几页纸，只说了这几句话？后来，我和弟弟能识字了，念信的任务就落到我们头上。我们也不好意思大声念出来，念着念着，声音就小了。奶奶就骂：小东西，也欺负我不识字，你是念给你自己听吧？
奶奶对三叔的牵挂与想念，还体现在她平时的恍惚与糊涂里。奶奶经常将我和弟弟的名字，喊成了三叔的小名，这种“症状”，越临近节日越是严重。尤其是中秋、春节这样的传统佳节，更是“病入膏肓”。那一年的中秋节，三叔终于在奶奶的反复念叨中回来了，还带回了各种肉馅的、蛋黄馅的月饼，这让只吃过酥皮冰糖馅月饼的我们，开了眼。
晚上，当一轮古铜色的圆月亮，在村东头的大堤后慢慢升起来时，爷爷郑重地将堂屋里的大方桌搬到院子中央，系上只有年三十晚上才用的红缎绣花桌围，桌上摆上两盘月饼，两白瓷茶碗红糖水，等着爷爷虔诚地拜过“月神”后，全家人一起围坐在桌边，每人手上拿一块月饼，一边“望月”，一边拉家常。
记得那晚，月光照得四周亮如白昼，我靠在奶奶的怀里迷迷糊糊地睡着了，耳边，是大家和三叔的絮絮叨叨……
中秋又近，奶奶已在天国，中秋望月的习俗也渐被淡忘了，而三叔因工作变动离乡更远。不过，我们已经约定，今年中秋节，全家人一定会聚在家族的微信群里，“吃”月饼、话团圆。