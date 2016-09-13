今年月落微信群最后一次与母亲过中秋编者按四合院的月明夜等候月圆最美是陪伴
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 第16版 中秋笔会
·今年月落微信群
·最后一次与母亲过中秋
·编者按
·四合院的月明夜
·等候月圆
·最美是陪伴
楚天都市报电子版
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16 中秋笔会 2016.9.13 星期二
今年月落微信群
    楚天都市报讯 戢兰芬(武汉)

    小时候，对于过节的印象，很大一部分来自于奶奶越来越多地叫错我和弟弟名字的时候。
    三叔是当时村里罕见的大学生，毕业后分配到位于襄樊的二汽工作，很给奶奶长脸，也是奶奶最深的牵挂。平常她就盼着三叔的信，总问爸爸和二叔，有信没有？快给念念。通常，爸爸他们自顾自地看完信后，摘要转述给她听。奶奶不相信，几页纸，只说了这几句话？后来，我和弟弟能识字了，念信的任务就落到我们头上。我们也不好意思大声念出来，念着念着，声音就小了。奶奶就骂：小东西，也欺负我不识字，你是念给你自己听吧？
    奶奶对三叔的牵挂与想念，还体现在她平时的恍惚与糊涂里。奶奶经常将我和弟弟的名字，喊成了三叔的小名，这种“症状”，越临近节日越是严重。尤其是中秋、春节这样的传统佳节，更是“病入膏肓”。那一年的中秋节，三叔终于在奶奶的反复念叨中回来了，还带回了各种肉馅的、蛋黄馅的月饼，这让只吃过酥皮冰糖馅月饼的我们，开了眼。
    晚上，当一轮古铜色的圆月亮，在村东头的大堤后慢慢升起来时，爷爷郑重地将堂屋里的大方桌搬到院子中央，系上只有年三十晚上才用的红缎绣花桌围，桌上摆上两盘月饼，两白瓷茶碗红糖水，等着爷爷虔诚地拜过“月神”后，全家人一起围坐在桌边，每人手上拿一块月饼，一边“望月”，一边拉家常。
    记得那晚，月光照得四周亮如白昼，我靠在奶奶的怀里迷迷糊糊地睡着了，耳边，是大家和三叔的絮絮叨叨……
    中秋又近，奶奶已在天国，中秋望月的习俗也渐被淡忘了，而三叔因工作变动离乡更远。不过，我们已经约定，今年中秋节，全家人一定会聚在家族的微信群里，“吃”月饼、话团圆。


 