查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·今年月落微信群 ·最后一次与母亲过中秋 ·编者按 ·四合院的月明夜 ·等候月圆 ·最美是陪伴 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 今年月落微信群 · 最后一次与母亲过中秋 · 编者按 · 四合院的月明夜 · 等候月圆 · 最美是陪伴 16 中秋笔会 2016.9.13 星期二 今年月落微信群 楚天都市报讯 戢兰芬(武汉)



小时候，对于过节的印象，很大一部分来自于奶奶越来越多地叫错我和弟弟名字的时候。

三叔是当时村里罕见的大学生，毕业后分配到位于襄樊的二汽工作，很给奶奶长脸，也是奶奶最深的牵挂。平常她就盼着三叔的信，总问爸爸和二叔，有信没有？快给念念。通常，爸爸他们自顾自地看完信后，摘要转述给她听。奶奶不相信，几页纸，只说了这几句话？后来，我和弟弟能识字了，念信的任务就落到我们头上。我们也不好意思大声念出来，念着念着，声音就小了。奶奶就骂：小东西，也欺负我不识字，你是念给你自己听吧？

奶奶对三叔的牵挂与想念，还体现在她平时的恍惚与糊涂里。奶奶经常将我和弟弟的名字，喊成了三叔的小名，这种“症状”，越临近节日越是严重。尤其是中秋、春节这样的传统佳节，更是“病入膏肓”。那一年的中秋节，三叔终于在奶奶的反复念叨中回来了，还带回了各种肉馅的、蛋黄馅的月饼，这让只吃过酥皮冰糖馅月饼的我们，开了眼。

晚上，当一轮古铜色的圆月亮，在村东头的大堤后慢慢升起来时，爷爷郑重地将堂屋里的大方桌搬到院子中央，系上只有年三十晚上才用的红缎绣花桌围，桌上摆上两盘月饼，两白瓷茶碗红糖水，等着爷爷虔诚地拜过“月神”后，全家人一起围坐在桌边，每人手上拿一块月饼，一边“望月”，一边拉家常。

记得那晚，月光照得四周亮如白昼，我靠在奶奶的怀里迷迷糊糊地睡着了，耳边，是大家和三叔的絮絮叨叨……

中秋又近，奶奶已在天国，中秋望月的习俗也渐被淡忘了，而三叔因工作变动离乡更远。不过，我们已经约定，今年中秋节，全家人一定会聚在家族的微信群里，“吃”月饼、话团圆。





