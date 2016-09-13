查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 跑腿 ·广告：动向新闻 ·大楼电梯坏了两个月没修好 ·2万多票券兑成现金 ·原是杀蜗牛的低毒药 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 大楼电梯坏了两个月没修好 · 2万多票券兑成现金 · 原是杀蜗牛的低毒药 · 市民之声 14 跑腿 2016.9.13 星期二 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江汉区曹先生：在青年路附近的转盘处，每到晚上七八点，就有几处露天卡拉OK，高音喇叭的声音非常大，每天都要唱到晚上十一二点，我们附近的居民被吵得完全无法正常休息，此前投诉多次收效甚微。

江汉区城管委：对于该路段的露天K歌，该委确实多次接到市民投诉，但执法人员到现场调查发现，这些人并未占用城市道路，且暗访多次也未看到对方有经营行为，所以只能提醒他们限制音量和时间，建议市民向公安部门报警。

硚口区刘先生：每天早晨7点左右，在长丰大道南泥湾立交桥下，就有许多小摊贩占道卖菜，一条马路俨然成了菜市场，一些车主行至此处，有时赶时间只能掉头行驶，非常影响附近的交通。

硚口区城管委：已通知执法人员到现场，若发现有小摊贩违规占道经营，会进行批评教育，同时加大对该路段的巡查。楚天都市报记者揭明玥





