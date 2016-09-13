广告：动向新闻大楼电梯坏了两个月没修好2万多票券兑成现金原是杀蜗牛的低毒药市民之声
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 第14版 跑腿
·广告：动向新闻
·大楼电梯坏了两个月没修好
·2万多票券兑成现金
·原是杀蜗牛的低毒药
·市民之声
楚天都市报电子版
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14 跑腿 2016.9.13 星期二
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    江汉区曹先生：在青年路附近的转盘处，每到晚上七八点，就有几处露天卡拉OK，高音喇叭的声音非常大，每天都要唱到晚上十一二点，我们附近的居民被吵得完全无法正常休息，此前投诉多次收效甚微。
    江汉区城管委：对于该路段的露天K歌，该委确实多次接到市民投诉，但执法人员到现场调查发现，这些人并未占用城市道路，且暗访多次也未看到对方有经营行为，所以只能提醒他们限制音量和时间，建议市民向公安部门报警。
    硚口区刘先生：每天早晨7点左右，在长丰大道南泥湾立交桥下，就有许多小摊贩占道卖菜，一条马路俨然成了菜市场，一些车主行至此处，有时赶时间只能掉头行驶，非常影响附近的交通。
    硚口区城管委：已通知执法人员到现场，若发现有小摊贩违规占道经营，会进行批评教育，同时加大对该路段的巡查。楚天都市报记者揭明玥


   