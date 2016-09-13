查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 跑腿 ·广告：动向新闻 ·大楼电梯坏了两个月没修好 ·2万多票券兑成现金 ·原是杀蜗牛的低毒药 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 大楼电梯坏了两个月没修好 · 2万多票券兑成现金 · 原是杀蜗牛的低毒药 · 市民之声 14 跑腿 2016.9.13 星期二 菜叶上留有蓝色颗粒物 原是杀蜗牛的低毒药 楚天都市报讯 市民从菜市场买的生菜带有蓝绿色颗粒物，洪山区食品药品监督局取样送检（本报8月31日报道）。昨日，记者从该局获悉，该颗粒原来是一种杀蜗牛的低毒药。

该局农监办工作人员介绍，接到市民反映后，他们赶到菜市场取样，咨询专家后没有定论，便将样本送至第三方机构进行检测。检测结果显示，蓝绿色颗粒物为四聚乙醛，是一种杀灭蜗牛等软体动物的特效药，也是经农业部门允许使用的低毒药。

该工作人员称，这种药喷洒在菜上，可能有些许残留，不过对人体没多大害处。市民买到带有蓝绿色颗粒物的蔬菜无需恐慌，只需要用水冲洗干净就可以。如果还是不太放心，可放在加了食盐或食醋的水里泡一会儿再下锅。

楚天都市报记者满达





