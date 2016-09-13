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市民之声
14
跑腿
2016.9.13 星期二
菜叶上留有蓝色颗粒物
原是杀蜗牛的低毒药
楚天都市报讯 市民从菜市场买的生菜带有蓝绿色颗粒物，洪山区食品药品监督局取样送检（本报8月31日报道）。昨日，记者从该局获悉，该颗粒原来是一种杀蜗牛的低毒药。
该局农监办工作人员介绍，接到市民反映后，他们赶到菜市场取样，咨询专家后没有定论，便将样本送至第三方机构进行检测。检测结果显示，蓝绿色颗粒物为四聚乙醛，是一种杀灭蜗牛等软体动物的特效药，也是经农业部门允许使用的低毒药。
该工作人员称，这种药喷洒在菜上，可能有些许残留，不过对人体没多大害处。市民买到带有蓝绿色颗粒物的蔬菜无需恐慌，只需要用水冲洗干净就可以。如果还是不太放心，可放在加了食盐或食醋的水里泡一会儿再下锅。
楚天都市报记者满达