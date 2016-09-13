广告：动向新闻大楼电梯坏了两个月没修好2万多票券兑成现金原是杀蜗牛的低毒药市民之声
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 第14版 跑腿
·广告：动向新闻
·大楼电梯坏了两个月没修好
·2万多票券兑成现金
·原是杀蜗牛的低毒药
·市民之声
楚天都市报电子版
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14 跑腿 2016.9.13 星期二
工地停发菜票和代金券
2万多票券兑成现金
    楚天都市报讯 青山区建设十一路一工地用菜票和代金券抵工人部分工资，发的票券只能在工地内部使用，给工人生活带来不便（本报11日A07版报道）。昨日，该工地项目部对此进行整改，工人们手中尚未用完的2万余元票券，已全部兑换成了现金。
    昨日上午，青山区劳动保障监察大队工作人员来到该项目部实地调查，向工人们了解情况，并要求工地负责人立即进行整改，叫停了这一行为。该项目现场负责人称，此前工地管理疏忽，对此事不太清楚，经本报报道后，公司非常重视，及时改正错误。昨日中午，已将工地现有工人手中的价值2万余票券全部兑换成了现金，今后也绝不允许再用菜票和代金券抵工人工资。楚天都市报记者刘闪


   