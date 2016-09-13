查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 跑腿 ·广告：动向新闻 ·大楼电梯坏了两个月没修好 ·2万多票券兑成现金 ·原是杀蜗牛的低毒药 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 大楼电梯坏了两个月没修好 · 2万多票券兑成现金 · 原是杀蜗牛的低毒药 · 市民之声 14 跑腿 2016.9.13 星期二 工地停发菜票和代金券 2万多票券兑成现金 楚天都市报讯 青山区建设十一路一工地用菜票和代金券抵工人部分工资，发的票券只能在工地内部使用，给工人生活带来不便（本报11日A07版报道）。昨日，该工地项目部对此进行整改，工人们手中尚未用完的2万余元票券，已全部兑换成了现金。

昨日上午，青山区劳动保障监察大队工作人员来到该项目部实地调查，向工人们了解情况，并要求工地负责人立即进行整改，叫停了这一行为。该项目现场负责人称，此前工地管理疏忽，对此事不太清楚，经本报报道后，公司非常重视，及时改正错误。昨日中午，已将工地现有工人手中的价值2万余票券全部兑换成了现金，今后也绝不允许再用菜票和代金券抵工人工资。楚天都市报记者刘闪





