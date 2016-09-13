查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 跑腿 ·广告：动向新闻 ·大楼电梯坏了两个月没修好 ·2万多票券兑成现金 ·原是杀蜗牛的低毒药 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 大楼电梯坏了两个月没修好 · 2万多票券兑成现金 · 原是杀蜗牛的低毒药 · 市民之声 14 跑腿 2016.9.13 星期二 大楼电梯坏了两个月没修好 上百户人挤一部货梯上下楼 物业称正申请资金更换 楚天都市报讯 昨日，家住武昌区白鹭街广苑大厦的何先生反映，大厦A座有两部电梯，其中一部从6月份开始就坏了，一直没有修复。而另外一部电梯也经常出故障，居民上下楼非常不便。

何先生住在13楼。他说，A座有26层楼，住着上百户人家。坏掉的是客梯，居民只能用货梯上下楼，可7月，货梯也坏了一段时间。很多居民无奈，只得通过B座的电梯上到23楼，然后通过23楼的连通走廊从B座走到A座回家。而他家住在13楼，直接爬楼也麻烦，坐电梯先上后下也麻烦，家中老人和孩子上下楼更是不便。

昨日下午，楚天都市报记者在大厦A座看到，客梯仍然停用，居民上下楼都通过货梯。多位高层住户告诉记者，只有一部电梯确实很麻烦。

物业工作人员告诉记者，两部电梯使用十多年了，需要更换。他们打算申请维修基金换部新电梯，但因为前期开发商欠缴维修基金，所以没能申请到资金。上周，开发商已同意补齐维修基金。目前，他们正着手再次申请使用维修基金，尽快更换新电梯。楚天都市报记者刘毅 李辉





