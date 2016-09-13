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14
跑腿
2016.9.13 星期二
大楼电梯坏了两个月没修好
上百户人挤一部货梯上下楼 物业称正申请资金更换
楚天都市报讯 昨日，家住武昌区白鹭街广苑大厦的何先生反映，大厦A座有两部电梯，其中一部从6月份开始就坏了，一直没有修复。而另外一部电梯也经常出故障，居民上下楼非常不便。
何先生住在13楼。他说，A座有26层楼，住着上百户人家。坏掉的是客梯，居民只能用货梯上下楼，可7月，货梯也坏了一段时间。很多居民无奈，只得通过B座的电梯上到23楼，然后通过23楼的连通走廊从B座走到A座回家。而他家住在13楼，直接爬楼也麻烦，坐电梯先上后下也麻烦，家中老人和孩子上下楼更是不便。
昨日下午，楚天都市报记者在大厦A座看到，客梯仍然停用，居民上下楼都通过货梯。多位高层住户告诉记者，只有一部电梯确实很麻烦。
物业工作人员告诉记者，两部电梯使用十多年了，需要更换。他们打算申请维修基金换部新电梯，但因为前期开发商欠缴维修基金，所以没能申请到资金。上周，开发商已同意补齐维修基金。目前，他们正着手再次申请使用维修基金，尽快更换新电梯。楚天都市报记者刘毅 李辉