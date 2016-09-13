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 第12版 教卫
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·帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了”
楚天都市报电子版
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12 教卫 2016.9.13 星期二
帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员史巍韡）昨日，大一新生小陈（化姓）帮同学搬行李，来回负重爬了几次楼梯，突然出现喘不上气的症状。经送医检查竟是患上自发性气胸，即通常说的“肺炸了”，手术后小陈转危为安。
    18岁的小陈是名大一新生，身高1米8但体重仅55公斤。昨日，热心的他帮室友搬行李，上下几趟楼后，突然脸色变得苍白，还出现喘不上气的症状，休息十几分钟依然没有好转。室友赶紧与老师联系，将他送武汉市武昌医院就诊。接诊医生赶紧为小陈做检查，发现是自发性气胸。小陈的肺大泡破裂，导致吸进肺里的空气跑进胸膜腔，正是这些气体压迫到肺部，出现呼吸困难。说通俗点，就是“肺炸了”。
    该院普外科副主任医师侯修强主任介绍，因小陈的肺部已被压缩了80%，有些严重，经微创手术将肺部的气体引流出来，目前情况良好。
    侯主任提醒，每年开学军训期间都会有学生出现气胸。他表示，气胸特别偏爱瘦高型男生，他们多为扁平胸廓，一旦突然剧烈运动或是突然改变体位，易使得肺泡内压骤增高，导致肺泡破裂。他建议，学生特别是瘦高男平时不要一味地玩电脑，要多加强体育锻炼，加强营养的摄入，避免突然地剧烈运动，一旦出现喘不上气来等不适症状，必须立刻就医。


   