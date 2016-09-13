查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 教卫 ·广告：动向新闻 ·狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 ·图文：VR技术进大学课堂 ·脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 ·帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 · 图文：VR技术进大学课堂 · 脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 · 帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 12 教卫 2016.9.13 星期二 帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员史巍韡）昨日，大一新生小陈（化姓）帮同学搬行李，来回负重爬了几次楼梯，突然出现喘不上气的症状。经送医检查竟是患上自发性气胸，即通常说的“肺炸了”，手术后小陈转危为安。

18岁的小陈是名大一新生，身高1米8但体重仅55公斤。昨日，热心的他帮室友搬行李，上下几趟楼后，突然脸色变得苍白，还出现喘不上气的症状，休息十几分钟依然没有好转。室友赶紧与老师联系，将他送武汉市武昌医院就诊。接诊医生赶紧为小陈做检查，发现是自发性气胸。小陈的肺大泡破裂，导致吸进肺里的空气跑进胸膜腔，正是这些气体压迫到肺部，出现呼吸困难。说通俗点，就是“肺炸了”。

该院普外科副主任医师侯修强主任介绍，因小陈的肺部已被压缩了80%，有些严重，经微创手术将肺部的气体引流出来，目前情况良好。

侯主任提醒，每年开学军训期间都会有学生出现气胸。他表示，气胸特别偏爱瘦高型男生，他们多为扁平胸廓，一旦突然剧烈运动或是突然改变体位，易使得肺泡内压骤增高，导致肺泡破裂。他建议，学生特别是瘦高男平时不要一味地玩电脑，要多加强体育锻炼，加强营养的摄入，避免突然地剧烈运动，一旦出现喘不上气来等不适症状，必须立刻就医。





