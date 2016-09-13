查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 教卫 ·广告：动向新闻 ·狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 ·图文：VR技术进大学课堂 ·脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 ·帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 · 图文：VR技术进大学课堂 · 脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 · 帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 12 教卫 2016.9.13 星期二 脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员胡维佳）脑瘫致生活无法自理，但没有磨灭小伙上大学的求知欲望。昨日，19岁的仇戈军在爸爸妈妈的搀扶下，一步一步挪到湖北大学参加新生报到。

仇戈军来自安徽休宁一个普通小镇，因早产缺氧致小脑发育不全，被诊断为脑瘫，几乎完全丧失运动能力。三岁时在完成一次手术后，他的双脚才可以平放在地面简单走路。

仇戈军的妈妈周女士告诉记者，尽管有先天生理缺陷，但儿子从小热爱学习，在课堂上因写字速度慢，他记下部分笔记，课后再温习巩固。仇戈军说，高中时他在班上成绩都在前几名，今年高考他获准考试时间延长30%，最终考了569分，高出安徽省一本分数线51分。

因担心仇戈军生活无法自理，父母原本不打算让他读大学，但儿子坚持要上。仇戈军说，他还想考研用知识改变命运。考虑到孩子的身体原因，昨天报到完后，周女士在学校附近租了一套房以便照顾儿子，“尽管家境不富裕，但我还是决定辞职陪伴儿子读书。”





