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 第12版 教卫
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·脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读
·帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了”
楚天都市报电子版
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12 教卫 2016.9.13 星期二
脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员胡维佳）脑瘫致生活无法自理，但没有磨灭小伙上大学的求知欲望。昨日，19岁的仇戈军在爸爸妈妈的搀扶下，一步一步挪到湖北大学参加新生报到。
    仇戈军来自安徽休宁一个普通小镇，因早产缺氧致小脑发育不全，被诊断为脑瘫，几乎完全丧失运动能力。三岁时在完成一次手术后，他的双脚才可以平放在地面简单走路。
    仇戈军的妈妈周女士告诉记者，尽管有先天生理缺陷，但儿子从小热爱学习，在课堂上因写字速度慢，他记下部分笔记，课后再温习巩固。仇戈军说，高中时他在班上成绩都在前几名，今年高考他获准考试时间延长30%，最终考了569分，高出安徽省一本分数线51分。
    因担心仇戈军生活无法自理，父母原本不打算让他读大学，但儿子坚持要上。仇戈军说，他还想考研用知识改变命运。考虑到孩子的身体原因，昨天报到完后，周女士在学校附近租了一套房以便照顾儿子，“尽管家境不富裕，但我还是决定辞职陪伴儿子读书。”


   