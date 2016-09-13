查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 教卫 ·广告：动向新闻 ·狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 ·图文：VR技术进大学课堂 ·脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 ·帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 · 图文：VR技术进大学课堂 · 脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 · 帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 12 教卫 2016.9.13 星期二 图文：VR技术进大学课堂 楚天都市报讯 昨日，华中首届虚拟现实及虚拟仿真实践教学信息技术应用研讨会，在华中科技大学建筑与城市规划学院举行。研讨会上，主办方提供一套轮船机房的VR模型，体验者戴上虚拟现实眼镜，即可360度观察机房各处，不小心碰到栏杆等物体，体验者的视界就会发生震颤。院长黄亚平表示，去年将VR技术引入教学，“学生通过VR技术自由设计建筑并‘入住’后体验，改进或重新设计大有帮助”。

楚天都市报记者王永胜 乐毅 通讯员王媛摄





