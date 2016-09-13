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第12版 教卫
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·图文：VR技术进大学课堂
·脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读
·帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了”
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图文：VR技术进大学课堂
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帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了”
12
教卫
2016.9.13 星期二
图文：VR技术进大学课堂
楚天都市报讯 昨日，华中首届虚拟现实及虚拟仿真实践教学信息技术应用研讨会，在华中科技大学建筑与城市规划学院举行。研讨会上，主办方提供一套轮船机房的VR模型，体验者戴上虚拟现实眼镜，即可360度观察机房各处，不小心碰到栏杆等物体，体验者的视界就会发生震颤。院长黄亚平表示，去年将VR技术引入教学，“学生通过VR技术自由设计建筑并‘入住’后体验，改进或重新设计大有帮助”。
楚天都市报记者王永胜 乐毅 通讯员王媛摄