查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 教卫 ·广告：动向新闻 ·狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 ·图文：VR技术进大学课堂 ·脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 ·帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 · 图文：VR技术进大学课堂 · 脑瘫儿圆大学梦 妈妈辞职陪读 · 帮着搬几趟行李瘦男生“肺炸了” 12 教卫 2016.9.13 星期二 狂做百余个俯卧撑后倒地昏迷 被诊断脑干出血 医生告诫高血压病史者莫做剧烈运动 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗）有遗传性高血压，却还与别人比赛狂做俯卧撑，导致出现脑干出血，昏迷3天多后仍未醒来。救治医生称，他很可能成为植物人。

家住武昌的陈先生今年37岁，患有遗传性高血压。平时非常注意锻炼，每天晚上都在小区里散步，血压一直控制得很好。上周四晚上8点左右，他在小区内快走锻炼时，见小区广场空地上有一位20多岁的小伙在做俯卧撑，引许多居民围观，陈先生心头一痒，主动到小伙身边，与他PK俯卧撑。两人并排此起彼伏，不到三分钟，陈先生做了100多个，突然失去力气重重摔在地上，任凭围观人群呼喊推搡都没有反应。约五分钟后，有热心居民拨打120叫来急救车，将他送往武汉大学中南医院急救中心。

经检查，陈先生被诊断为脑干出血，出血量达5毫升。他被迅速送进ICU病房抢救，至昨日仍处于昏迷无意识状态。诊治医生判断，即使挽回生命，陈先生也很可能成为植物人。

医院急救中心医生倪绍洲表示，高血压患者进行适当的有氧锻炼，对降低高血压确有帮助，但绝不能进行剧烈运动，特别是做俯卧撑需闭气用力，容易造成血压短时间内急剧升高。对于患有高血压或心脏疾病的人来说，盲目进行俯卧撑锻炼很可能导致脑干出血、心绞痛、心律失常等致命疾患。

“脑干是人体生命中枢的重要部位，即使出血量只有3毫升，致死率都能达到70%。”倪绍洲提醒，近年来，脑干出血患者呈年轻化趋势。有高血压病史的市民切勿进行剧烈运动，也要避免过度劳累、情绪波动及抽烟酗酒，并定期测量血压，发现异常波动及时就诊。



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专家：脑干出血重在预防



脑干出血发生急骤凶险，几乎没有抢救机会，最关键的还是积极预防。医疗专家建议针对以下可能引发或诱发脑干出血的危险因素加以预防。

防治高血压 脑干出血约占全部脑出血的8%～10%，而脑出血发病的主因是长期高血压、动脉硬化。

防止头颅外伤 脑损伤发生机理显示，与颅骨接触的脑组织容易发生创击、摩擦、挤压而损伤出血和出现血肿。脑干与颅底斜坡及枕骨大孔紧密接触，自然有受损之弊。凡易致头颅震荡、颠簸或外力打击的人员如司机、消防员等要注意防止头颅损伤。

防颅内压突然增高 当颅内压力急剧增高时，脑干可被向下推移，致使延髓嵌顿在枕骨大孔，造成枕骨大孔疝，极易发生猝死。避免颅内压增高的办法是，防治便秘，排便时不可憋气；避免情绪波动；如有反复头痛、偏头痛、睡眠后头痛，及时到医院检查，排除或及时治疗颅内压增高性疾患。





