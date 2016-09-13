图文：支付宝提现也要收服务费了武昌临江大道恢复通行中秋期间武铁将增开23对客车开奖公告渤乐·个人房贷广告：动向新闻
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 第11版 经济
·图文：支付宝提现也要收服务费了
·武昌临江大道恢复通行
·中秋期间武铁将增开23对客车
·开奖公告
·渤乐·个人房贷
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
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11 经济 2016.9.13 星期二
开奖公告
    楚天都市报讯 福彩30选5第16057期
    01 08 09 11 27
    福彩3D第16249期
    1 0 9
    福彩七乐彩第16107期
    06 10 16 17 18 24 30+22
    体彩排列5第16249期
    9 7 3 5 6
    体彩超级大乐透第16107期
    02 06 19 24 26+04 06


   