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经济
2016.9.13 星期二
中秋期间武铁将增开23对客车
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员孟立 张琦 实习生甘芸）记者昨从武汉铁路局获悉，今年中秋假期铁路运输从9月14日起至9月17日结束，武铁在此期间将增开23对客车，乘客可提前留意。
武铁相关人士称，由于今年中秋节与刚刚结束的暑假仅隔两周时间，所以中秋期间铁路客流较平稳。相对而言，京广高铁、汉宜铁路等线路客流较集中，客流主要以探亲访友、短途旅游客流为主。
今年中秋也是全国铁路“9·10”调图之后的第一个假期，武铁2小时至5小时交通圈再次加密，从武汉周边乘火车出行更快捷。据介绍，为方便市民更好出行，今年中秋期间，武铁增开的23对列车,分别为：京广高铁武汉至北京、广州两个方向共增开5对周末开行的高铁列车；汉宜铁路增加13对动车列车；武汉至襄阳、十堰、随州等方向增开5对普速列车。具体增开列车车次和时间安排，市民可上12306网站进行查询。
值得注意的是，“9·10”调图后，武汉铁路局日常还新增6趟始发或经过的高铁。此后，从武汉乘坐高铁到上海全程最快仅需4小时12分，武汉、上海两地迈入4小时交通圈；武汉首次开行直达河南开封、兰考、商丘等地的高铁，将原先6到10个多小时的车程缩短至3小时之内；襄阳、南京两座古城首次实现动车通达，从襄阳乘坐动车6小时直达南京，比以往最少压缩5小时；红安首开至济南西方向的高铁，市民出行更加方便快捷。