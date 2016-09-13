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经济
2016.9.13 星期二
武昌临江大道恢复通行
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李庆 魏铼 通讯员张剑冲）家住杨园街临江社区的居民沈先生最近发现，封闭半年的临江大道铁机路至罗家港路路段，近日恢复交通通行。记者昨日看到，该路段焕然一新，1.5公里的双向6车道通行有序。
据了解，该路段是连接武昌与青山主要道路之一，原是双向2车道，路面破损严重，今年3月起封闭施工。武昌区建委相关负责人介绍，在8月底，该路段已经基本具备通车条件，为方便开学季市民的出行，曾提前开放一半的道路供市民通行，随着沥青摊铺、标线设置等辅助设施完成后，9月10日正式放行。
昨日，记者在现场看到，道路已经铺设一新，交通标线设施等也全部设置完毕，1.5公里的改造路段已升级成双向六车道，两侧的人行道及绿化配套正在紧张施工。
随着该路段的全面打通，和平大道的交通压力将得到有效的分流。据了解，武昌区还将结合堤防改造，在该路段附近建设余家头江滩生态公园，为市民创造一个宁静和谐的休闲娱乐场所。