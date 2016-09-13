查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济 ·图文：支付宝提现也要收服务费了 ·武昌临江大道恢复通行 ·中秋期间武铁将增开23对客车 ·开奖公告 ·渤乐·个人房贷 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：支付宝提现也要收服务费了 · 武昌临江大道恢复通行 · 中秋期间武铁将增开23对客车 · 开奖公告 · 渤乐·个人房贷 · 广告：动向新闻 11 经济 2016.9.13 星期二 武昌临江大道恢复通行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李庆 魏铼 通讯员张剑冲）家住杨园街临江社区的居民沈先生最近发现，封闭半年的临江大道铁机路至罗家港路路段，近日恢复交通通行。记者昨日看到，该路段焕然一新，1.5公里的双向6车道通行有序。

据了解，该路段是连接武昌与青山主要道路之一，原是双向2车道，路面破损严重，今年3月起封闭施工。武昌区建委相关负责人介绍，在8月底，该路段已经基本具备通车条件，为方便开学季市民的出行，曾提前开放一半的道路供市民通行，随着沥青摊铺、标线设置等辅助设施完成后，9月10日正式放行。

昨日，记者在现场看到，道路已经铺设一新，交通标线设施等也全部设置完毕，1.5公里的改造路段已升级成双向六车道，两侧的人行道及绿化配套正在紧张施工。

随着该路段的全面打通，和平大道的交通压力将得到有效的分流。据了解，武昌区还将结合堤防改造，在该路段附近建设余家头江滩生态公园，为市民创造一个宁静和谐的休闲娱乐场所。





