图文：支付宝提现也要收服务费了武昌临江大道恢复通行中秋期间武铁将增开23对客车开奖公告渤乐·个人房贷广告：动向新闻
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第11版 经济
·图文：支付宝提现也要收服务费了
·武昌临江大道恢复通行
·中秋期间武铁将增开23对客车
·开奖公告
·渤乐·个人房贷
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
----  
 
11 经济 2016.9.13 星期二
图文：支付宝提现也要收服务费了
个人用户累计超2万元后按金额0.1%收取
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰）自从微信提现宣布收手续费后，昨日，支付宝发布公告表示，自今年10月12日起，将对个人用户超出免费额度的提现收取0.1%的服务费，最低1毛钱，个人用户每人累计享有2万元基础免费提现额度。2万元额度用完后，1个蚂蚁积分可以兑换1块钱的免费提现额度，上不封顶。超出免费额度后，每提现1万元将会收取10元服务费。
    据了解，支付宝调整提现规则并非业界首例，今年3月微信已开始对用户提现收取0.1%手续费，每位用户累计享有1000元免费提现额度。
    昨日，在中北路上经营一家餐馆的吕先生接受记者采访时表示，支付宝提现新规对自己影响不大。“堂食顾客若用支付宝付款，钱会直接打到我支付宝余额，但付现顾客还是多数，我店里全部食材进货都用支付宝结账，不需要提现，余额可以消化掉。”吕先生笑着说，但朋友间发红包就别用支付宝了，“直接给我现金吧”。
    据了解，除了提现之外，使用支付宝消费、理财、买保险、手机充值、水电煤缴费等服务不受影响。


 