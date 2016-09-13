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 第10版 荆楚
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楚天都市报电子版
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10 荆楚 2016.9.13 星期二
图文：山东盲人流浪街头孝昌女子助其返家
    楚天都市报讯 图为：黄萍萍把钱和车票递给张二俊（右）

    楚天都市报讯（记者刘中灿 通讯员宋俊初 王华）前日下午，流落在孝昌街头的山东盲人张二俊，在好心人的帮助下，购买了回山东的车票，踏上回家旅途。
    张二俊介绍，他今年38岁，是山东省鱼台县鱼城镇乔口村人，从小双目失明，前些时在家乡遇到一名女性盲人，说带他到外地打工。张二俊便跟随这名女子坐车前往孝昌。10日下午到达孝昌后，这名女性盲人拿走了他的身份证、残疾证和1000多元的路费后不见踪影，身无分文的他只好在孝昌街头流浪，夜晚露宿在县汽车客运站前的大树下。
    11日下午2时许，路过的孝昌市民黄萍萍看到躺在大树下的张二俊，听说他已经近两天没吃东西，连忙将其带到附近的米酒馆，给他买来饭菜和米酒，让他吃饱肚子，同时将这一情况向孝昌残联进行了反映。
    孝昌残联在查实了张二俊的身份后，委托黄萍萍将300元路费交给张二俊，并帮其购买了回山东的车票。


   