查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·广告 ·广告：动向新闻 ·图文：黄石“夜跑族”跑得风生水起 ·图文：走读生离校需按指纹 ·免费培训育婴师(月嫂) ·广告：动向新闻 ·图文：山东盲人流浪街头孝昌女子助其返家 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 广告：动向新闻 · 图文：黄石“夜跑族”跑得风生水 · 图文：走读生离校需按指纹 · 免费培训育婴师(月嫂) · 广告：动向新闻 · 图文：山东盲人流浪街头孝昌女子 10 荆楚 2016.9.13 星期二 图文：山东盲人流浪街头孝昌女子助其返家 楚天都市报讯 图为：黄萍萍把钱和车票递给张二俊（右）



楚天都市报讯（记者刘中灿 通讯员宋俊初 王华）前日下午，流落在孝昌街头的山东盲人张二俊，在好心人的帮助下，购买了回山东的车票，踏上回家旅途。

张二俊介绍，他今年38岁，是山东省鱼台县鱼城镇乔口村人，从小双目失明，前些时在家乡遇到一名女性盲人，说带他到外地打工。张二俊便跟随这名女子坐车前往孝昌。10日下午到达孝昌后，这名女性盲人拿走了他的身份证、残疾证和1000多元的路费后不见踪影，身无分文的他只好在孝昌街头流浪，夜晚露宿在县汽车客运站前的大树下。

11日下午2时许，路过的孝昌市民黄萍萍看到躺在大树下的张二俊，听说他已经近两天没吃东西，连忙将其带到附近的米酒馆，给他买来饭菜和米酒，让他吃饱肚子，同时将这一情况向孝昌残联进行了反映。

孝昌残联在查实了张二俊的身份后，委托黄萍萍将300元路费交给张二俊，并帮其购买了回山东的车票。





