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10
荆楚
2016.9.13 星期二
襄阳一中学安装识别系统
图文：走读生离校需按指纹
楚天都市报讯 图为：走读生排队按指纹出校门
楚天都市报讯（记者关前裕 通讯员李毅 洪贞）所有走读生离校，需要按下本人指纹才能放行。日前，襄阳市高新区公安分局治安大队在该辖区第28中（米芾中学）设立了指纹识别系统，把该校全部走读生信息输入系统，走读生离校必须通过指纹识别后方可放行，以此来加强学校对走读学生的动态管理。
“嘀，张慧，八（1）班。”一名学生伸手在校门口的指纹机上一按，机器另一侧的屏幕上立即显示学生的姓名、班级等信息，验证通过，门卫就让这名学生走出校园。昨日中午，记者在该校校门口看到，学生离开学校，都要在校门口的指纹机验证，正确显示学生的信息后，学生方可离校，而每个人的验证过程只需要几秒钟。
米芾中学校长雷艳发告诉楚天都市报记者，该校有约300名走读生，其余均为寄宿生。指纹机主要是为走读生安装的，目的是保障他们的安全。以前，该校对走读生实行“走读证”管理，同时每个班级设一名路队长，放学时由路队长集合班上所有走读生后，一个班的走读生一同离校。遇到雨雪天气，学生离校往往要耽误较长的时间。
安装前，学校采集了每名走读生的指纹，即每个学生固定一个手指储存指纹，这样，学生进出时把固定的那个手指伸进指纹机，指纹机就会发出“谢谢”的指令，反之，仪器发出的是“请重按手指”的指令。
“过去还有极少数寄宿学生伪造、冒用他人证件离开校园，使得学生安全管理存在隐患。”雷校长介绍，实行指纹验证后，学校对学生的管理更高科技、更规范，学生离校时间由原来的10多分钟缩短到2分钟左右，寄宿生们的家长也更放心了。
走读生王华告诉记者，学校实行指纹管理办法，并不复杂，大家都很理解配合。
襄阳市高新区公安分局相关人士介绍，下一步将在全区推广这一做法。