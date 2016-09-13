查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·广告 ·广告：动向新闻 ·图文：黄石“夜跑族”跑得风生水起 ·图文：走读生离校需按指纹 ·免费培训育婴师(月嫂) ·广告：动向新闻 ·图文：山东盲人流浪街头孝昌女子助其返家 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 广告：动向新闻 · 图文：黄石“夜跑族”跑得风生水 · 图文：走读生离校需按指纹 · 免费培训育婴师(月嫂) · 广告：动向新闻 · 图文：山东盲人流浪街头孝昌女子 10 荆楚 2016.9.13 星期二 在夜色中沿江沿湖快乐奔跑 图文：黄石“夜跑族”跑得风生水起 楚天都市报讯 图为：夜跑爱好者



楚天都市报讯（记者陈杏兰）“晚上7点20分集合，7点半准时出发，地点磁湖天地。”昨日晚上7时许，黄石长跑协会QQ群内，一些跑友们相互约“夜跑”。据介绍，如今该市的“夜跑族”越来越多，每到傍晚，市民们三两相约，沿湖或沿江跑上5到10公里。据估计，该市晚上沿湖沿江跑步人数达300人以上。

昨日，已有3年跑龄的秦顺莲女士告诉记者，10日晚上，一场名为“荧光跑”的大型夜跑活动在黄石市磁湖沿岸展开，那天有700多人沿着磁湖跑动，一路上大家边跑边欣赏湖边夜色，觉得夜色下的城市分外美丽。跑完步，出一身汗，回家洗个澡睡觉，感觉特别轻松。

该市长跑协会会长朱伟杰介绍说，如今这样的“夜跑”活动越来越多，几乎每天晚上都有跑友们相约运动，他们或沿着磁湖周边奔跑，或沿着长江开跑。

“开始今天的夜跑喽。”昨日傍晚，家住黄石上窑的余萍女士整装待发。她告诉记者，夜跑活动她已经坚持了两年了。一般她吃了晚饭后，到家附近的江滩公园内，沿长江跑3公里。余萍说，她今年43岁，最初跑步的动机是为了锻炼身体，因为身体有些部位疼痛，想通过运动缓解。“我现在脸色红润了，肺活量增加了，身体疼痛也得到了缓解，跑步好处挺大的。”

“别人跑步是为了减肥，我是为了增体重。”昨日，长跑队员秦顺莲对记者说，虽然自己是医生，可几年前身体并不好，她身高160厘米，体重只有90斤，此外还患有失眠症和血脂高。一个偶然的机会，她加入了长跑队伍，开始了夜间的奔跑。最开始跑得很苦，5公里就可以让她趴下，但是都坚持过来了，“挺过那一秒就好！”现在，她能跑20公里，体重增加到107斤，失眠和血脂高都好了。今年5月2日，她参加了荆门国际马拉松比赛，跑完了全程20公里，如今的她对跑步运动很自信了。





