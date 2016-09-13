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一家4S店两次失窃新车
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买家获双倍返还购房定金
9
法治
2016.9.13 星期二
房主不愿还贷 房产无法过户
买家获双倍返还购房定金
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）房主丁某在收下买主刘某1万元定金后，不愿去银行还贷注销抵押，导致房产无法过户，被刘某告上法庭索赔。昨悉，硚口区法院作出一审判决：解除双方签订的房屋买卖合同，由丁某向刘某双倍返还定金2万元。
今年1月，刘某通过中介，看中了硚口古田五路一套80余平方米住房。当天，她通过中介与房主丁某签订了购房合同。合同约定，刘某承担全部过户税费，在过户当日一次性付清房款75万元。
刘某随后发现丁某在银行有23万元抵押贷款未还。因丁某拒绝还贷，导致房屋无法过户。刘某多次催促丁某去银行还贷，但丁某坚持让刘某还贷。而按照双方签订的合同约定，丁某的贷款应自行解决，刘某没有责任为其还贷。