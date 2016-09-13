查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：700余民警谁能荣膺年度枪王 ·“几百万不要跟我谈” ·广告：动向新闻 ·一家4S店两次失窃新车 ·买家获双倍返还购房定金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：700余民警谁能荣膺年度 · “几百万不要跟我谈” · 广告：动向新闻 · 一家4S店两次失窃新车 · 买家获双倍返还购房定金 9 法治 2016.9.13 星期二 房主不愿还贷 房产无法过户 买家获双倍返还购房定金 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）房主丁某在收下买主刘某1万元定金后，不愿去银行还贷注销抵押，导致房产无法过户，被刘某告上法庭索赔。昨悉，硚口区法院作出一审判决：解除双方签订的房屋买卖合同，由丁某向刘某双倍返还定金2万元。

今年1月，刘某通过中介，看中了硚口古田五路一套80余平方米住房。当天，她通过中介与房主丁某签订了购房合同。合同约定，刘某承担全部过户税费，在过户当日一次性付清房款75万元。

刘某随后发现丁某在银行有23万元抵押贷款未还。因丁某拒绝还贷，导致房屋无法过户。刘某多次催促丁某去银行还贷，但丁某坚持让刘某还贷。而按照双方签订的合同约定，丁某的贷款应自行解决，刘某没有责任为其还贷。





