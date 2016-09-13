查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：700余民警谁能荣膺年度枪王 ·“几百万不要跟我谈” ·广告：动向新闻 ·一家4S店两次失窃新车 ·买家获双倍返还购房定金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：700余民警谁能荣膺年度 · “几百万不要跟我谈” · 广告：动向新闻 · 一家4S店两次失窃新车 · 买家获双倍返还购房定金 9 法治 2016.9.13 星期二 新车加装配件 钥匙挂在车上 一家4S店两次失窃新车 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员杨冰 实习生王小叶）两名工人给4S店车辆安装坐垫，看到车钥匙挂在车上，深夜翻墙偷走20万元的轿车，轿车出车祸被扣后，两人故技重施，盗走另一辆12万元的新车后露馅。两人均被汉阳警方刑拘。“当时这两辆新车已经卖出,正在安装配件,接触钥匙的人，嫌疑最大。”民警细问之下,得知与4S店合作的一家坐垫安装公司的两名工人接触过钥匙。

9月3日，民警将两名盗车的青年抓获。陈某，25岁，新洲人。肖某，26岁，洪湖人。两人交代，今年5月份，他们来到该公司安装坐垫时，看到旁边一辆新车钥匙没拔，当晚两人翻墙进入停车场，将车开走。不料新车在一次事故中被交警扣了，交警多次打电话让他们前去处理，他们一直没敢去。车被扣后，两人又拿了一把钥匙，将另一辆车偷走。





