图文：700余民警谁能荣膺年度枪王“几百万不要跟我谈”广告：动向新闻一家4S店两次失窃新车买家获双倍返还购房定金
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 第9版 法治
·图文：700余民警谁能荣膺年度枪王
·“几百万不要跟我谈”
·广告：动向新闻
·一家4S店两次失窃新车
·买家获双倍返还购房定金
楚天都市报电子版
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9 法治 2016.9.13 星期二
新车加装配件 钥匙挂在车上
一家4S店两次失窃新车
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员杨冰 实习生王小叶）两名工人给4S店车辆安装坐垫，看到车钥匙挂在车上，深夜翻墙偷走20万元的轿车，轿车出车祸被扣后，两人故技重施，盗走另一辆12万元的新车后露馅。两人均被汉阳警方刑拘。“当时这两辆新车已经卖出,正在安装配件,接触钥匙的人，嫌疑最大。”民警细问之下,得知与4S店合作的一家坐垫安装公司的两名工人接触过钥匙。
    9月3日，民警将两名盗车的青年抓获。陈某，25岁，新洲人。肖某，26岁，洪湖人。两人交代，今年5月份，他们来到该公司安装坐垫时，看到旁边一辆新车钥匙没拔，当晚两人翻墙进入停车场，将车开走。不料新车在一次事故中被交警扣了，交警多次打电话让他们前去处理，他们一直没敢去。车被扣后，两人又拿了一把钥匙，将另一辆车偷走。


   