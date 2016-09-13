查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：700余民警谁能荣膺年度枪王 ·“几百万不要跟我谈” ·广告：动向新闻 ·一家4S店两次失窃新车 ·买家获双倍返还购房定金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：700余民警谁能荣膺年度 · “几百万不要跟我谈” · 广告：动向新闻 · 一家4S店两次失窃新车 · 买家获双倍返还购房定金 9 法治 2016.9.13 星期二 “几百万不要跟我谈” 女老板非法吸储3000万获刑12年 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者聂丽娟 通讯员李昱 韩瑞）豪车代步、出手阔绰的美容院女老板刘某被抓时，她身边的许多亲戚朋友还不敢相信，大家公认的女强人竟会涉嫌犯非法吸收公众存款罪。

青山区女商人刘某，2011年在汉成立了一家投资公司，随后在青山开了一家美容院，丈夫也有稳定工作。刘某平日里出入豪车，穿戴时髦，是亲朋好友眼中的成功人士。刘某多年来在外跑业务，积累了丰富的人脉关系，也认识了一些有钱人。

2014年开始，刘某在亲朋间放出话称，自己有好的投资门道，利润很高，承诺每月可出10％的利息。刚开始，刘某的朋友半信半疑，试探性地将一部分钱交给刘某打理，没想到，每月都按时收到了刘某给付的高额利息回报。

在朋友面前，刘某不仅全身名牌，还电话不断，接电话时口气更是十分豪气，“几百万不要跟我谈”之类的话常挂在嘴边，久而久之，朋友们都十分相信这个有能耐的女老板，将几十万甚至是上百万的资金交给她打理。随着口口相传，一些人还主动找到刘某家里，将钱塞给刘某帮忙打理。短短一年间，刘某从亲朋好友中，陆续吸收资金共计3000多万元。

2015年5月14日，这个靠拆东墙补西墙勉强维持了一段时间的“女强人”，终于无法继续填补巨额利息的黑洞，主动到公安机关投案。此外，刘某还交代自己另外一起合同诈骗案。

案发后，不少受害人都追问这笔巨额资金的去向。刘某说，大部分支付前期高额利息，剩余的都挥霍掉了。她供认，平日开销非常大，买奢侈品，背名牌包包，购品牌衣服，开豪车，钱很快就花光了。

刘某说，自己能很快吸收到这么多资金，就是靠精心包装成有钱人，这样才能骗到更多的人吸收到更多的资金。

2016年4月25日，青山区检察院以非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪对刘某提起公诉。不久前，法院数罪并罚，判处刘某有期徒刑12年。





