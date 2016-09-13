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法治
2016.9.13 星期二
武汉警方举行首届枪王争霸赛
图文：700余民警谁能荣膺年度枪王
楚天都市报讯 图为：枪王争霸赛现场 楚天都市报记者魏铼摄
楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员王威 应后威）“砰、砰……”昨日上午，位于黄陂滠口的武汉市警察实战训练基地射击馆内，传出阵阵清脆的枪声。武汉市公安局首届枪王争霸赛（选拔赛）在此鸣枪。
记者看到，身着防弹背心的选手6人一组，在距离靶标25米处一字排开，靶标显现后，他们迅速绕开锥形筒跃进，至靶标15米处出枪，大声发出警告：“警察，不许动，否则就开枪！”随后以立姿射击5发，快速前进至左前侧掩体，再分别以立姿、跪姿射击5发。
“很可惜，15发只打中8发。以后还要多练。”来自武汉市公安局刑侦局的女警陈滋浚走出赛场，低头擦着额头上的汗水，对自己的成绩感到遗憾。她告诉记者，她平时的工作是在实验室做刑事技术检验，参警还不满一年，这是她第一次参加射击比赛。
比赛的总裁判是特警支队教导大队教官李东风。他介绍，这次比赛除了传统的“手枪25米单目标精度射击”科目，还增设了“手枪不同距离对隐显双目标射击”科目，该科目要求选手在移动过程中完成出枪、口头警告、射击、换弹夹等一系列战术动作，并在靶标显现的45秒时间内打完15发子弹，与实战场景更加接近。
武汉市公安局政治部有关负责人介绍，举行首届“枪王争霸赛”是为了提升公安民警依法、规范、有效使用武器的实战能力，并促进训练。
来自全市公安系统的700余名男女选手报名参加本次“枪王争霸赛”。比赛以两个科目成绩之和进行排名，取得男子组前20名、女子组前10名的民警，将在年底参加总决赛，总决赛中取得第一名的男、女选手将被授予“武汉市公安机关年度枪王”称号。