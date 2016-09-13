查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·图文：700余民警谁能荣膺年度枪王 ·“几百万不要跟我谈” ·广告：动向新闻 ·一家4S店两次失窃新车 ·买家获双倍返还购房定金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：700余民警谁能荣膺年度 · “几百万不要跟我谈” · 广告：动向新闻 · 一家4S店两次失窃新车 · 买家获双倍返还购房定金 9 法治 2016.9.13 星期二 武汉警方举行首届枪王争霸赛 图文：700余民警谁能荣膺年度枪王 楚天都市报讯 图为：枪王争霸赛现场 楚天都市报记者魏铼摄



楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员王威 应后威）“砰、砰……”昨日上午，位于黄陂滠口的武汉市警察实战训练基地射击馆内，传出阵阵清脆的枪声。武汉市公安局首届枪王争霸赛（选拔赛）在此鸣枪。

记者看到，身着防弹背心的选手6人一组，在距离靶标25米处一字排开，靶标显现后，他们迅速绕开锥形筒跃进，至靶标15米处出枪，大声发出警告：“警察，不许动，否则就开枪！”随后以立姿射击5发，快速前进至左前侧掩体，再分别以立姿、跪姿射击5发。

“很可惜，15发只打中8发。以后还要多练。”来自武汉市公安局刑侦局的女警陈滋浚走出赛场，低头擦着额头上的汗水，对自己的成绩感到遗憾。她告诉记者，她平时的工作是在实验室做刑事技术检验，参警还不满一年，这是她第一次参加射击比赛。

比赛的总裁判是特警支队教导大队教官李东风。他介绍，这次比赛除了传统的“手枪25米单目标精度射击”科目，还增设了“手枪不同距离对隐显双目标射击”科目，该科目要求选手在移动过程中完成出枪、口头警告、射击、换弹夹等一系列战术动作，并在靶标显现的45秒时间内打完15发子弹，与实战场景更加接近。

武汉市公安局政治部有关负责人介绍，举行首届“枪王争霸赛”是为了提升公安民警依法、规范、有效使用武器的实战能力，并促进训练。

来自全市公安系统的700余名男女选手报名参加本次“枪王争霸赛”。比赛以两个科目成绩之和进行排名，取得男子组前20名、女子组前10名的民警，将在年底参加总决赛，总决赛中取得第一名的男、女选手将被授予“武汉市公安机关年度枪王”称号。





