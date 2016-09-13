查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：他用20元揽下3285万双色球大奖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 图文：他用20元揽下3285万 8 福彩 2016.9.13 星期二 鄂州彩民炒股亏掉近千万 玩福彩守号三年终获丰厚回报 图文：他用20元揽下3285万双色球大奖 楚天都市报讯 图为：大奖站点门前热闹非凡

图为：3285万元大奖彩票



楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员李建民 陈灏）“炒股亏掉的将近1000万元，终于可以用双色球大奖的钱补回来了，还是福彩靠谱啊！”昨天上午，在双色球第16105期独中3285万元的鄂州彩民林先生（化姓）到省福彩中心兑领了奖金。这位玩彩10年，守号3年的老彩民终于获得了丰厚回报。

9月8日晚，双色球第16105期开奖，林先生守号守了3年多的一张“6+2”复式票击中一等奖，单注奖金641万元。由于他倍投了5倍，最终中得5注一等奖，5注二等奖，奖金总额达到3285万元，成为湖北福彩大奖史上的第三大奖。“福彩大奖的奖金来得太及时，终于可以把我炒股票亏的钱补上了。”兑领奖金后，45岁的林先生长舒一口气：原来，他从浙江温州到鄂州做房产出租生意已有5年多，平时最大的爱好就是买彩票和炒股票。“炒股票陆陆续续亏了近千万元，所以还是福彩靠谱，可以中这么大的奖。”

9月8日下午，林先生在回家途中看到一家福彩站大门外挂着“本站中得723万大奖”的大红喜报，便想着进去沾个喜气，将守了3年多的一组“6+2”复式号打了5倍。“我的守号是有讲究的。”林先生介绍，按他的经验，首先，守号中一定要有连号，比如这次中奖号就有27、28两连号；其次是要有间隔1的号码，比如这次中奖号中的08、10就是间隔1的号；第三，最后一个号码要与前面任何一个号码的间距大于12，比如这次最后的31，就是用31-19=12；也就是说，选了31，才有了19。“类似的奖号特征，都能在以前中奖号码里找到。”

拿了奖金，林先生首先想到的就是把1000万的股票亏损补上，然后再多买几套房，做点其他的小地产生意，也还会继续根据选号的三个条件，再组合出一组号码继续守买。



723万元余温尚在 3285万元接踵而来

福气站点一个多月两现大奖



楚天都市报讯（记者曹磊）这家中出3285万元大奖的鄂州站点，注定将成为全省乃至全国彩民膜拜的“最牛投注站”——就在一个多月前，这里刚中出过723万元的双色球大奖。

这座充满福气的福彩42210503号投注站，位于鄂州市武昌大道东升花园小区大门右侧。7月19日，这里中出一注双色球一等奖，单注奖金723万元。一个多月之后的9月8日，这家投注站又中出5注双色球一等奖、5注二等奖，总奖金3285万元。

一个多月里先后两次中出双色球一等奖，这种奇事，在全国各地福彩投注站都不多见。“管理站工作人员打电话通知我时，我真的不敢相信。”投注站销售员曾思梅高兴地说，“上次中奖的余温还没有退，这下子又来了一个3000多万的大奖，我们站点真是太幸运了。”

她说，自7月份站点中出723万元大奖后，投注站的新面孔就络绎不绝。他们大多来自鄂州市其他地区，想到这里沾沾喜气。



湖北福彩双色球大奖TOP6

排名 期数 金额

1 2013069 2.08亿元

2 2010023 3336万元

3 2016105 3285万元

4 2014067 3109万元

5 2016019 2596万元

6 2013151 2525万元





