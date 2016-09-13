广告捡到钱包找失主却被误认为骗子图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房店主通过远程监控喝退小偷洒水车园博园内起火搅拌车拉断高压线杆
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 第7版 现场
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·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房
·店主通过远程监控喝退小偷
·洒水车园博园内起火
·搅拌车拉断高压线杆
楚天都市报电子版
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7 现场 2016.9.13 星期二
搅拌车拉断高压线杆
洪山文秀街近2000户停电
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）昨日傍晚，洪山区文秀街上，一辆水泥搅拌车刮到线缆，拉断3根高压线杆，造成近2000户停电。
    昨晚8时许，楚天都市报记者在文秀街看到，路边三根电线杆折断，大股线缆散落，两辆私家车被线杆砸坏。
    路边商户向女士介绍，傍晚7时许，一辆水泥搅拌车从珞狮南路快速拐进来，挂到马路上方的线缆后，拉断3根电线杆。当时火光四射，她5岁半的女儿被吓哭，她急忙抱着往远处跑。事发后，周边丽岛紫园、狮龙花苑和丽岛花园3个小区近2000户居民家停电，电力工人紧急抢修。
    记者看到，文秀街上空有多股线缆横穿。搅拌车司机称，他前日开车经过都没挂到线缆，没想到会出事。


   