查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·捡到钱包找失主却被误认为骗子 ·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房 ·店主通过远程监控喝退小偷 ·洒水车园博园内起火 ·搅拌车拉断高压线杆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 捡到钱包找失主却被误认为骗子 · 图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼 · 店主通过远程监控喝退小偷 · 洒水车园博园内起火 · 搅拌车拉断高压线杆 7 现场 2016.9.13 星期二 搅拌车拉断高压线杆 洪山文秀街近2000户停电 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）昨日傍晚，洪山区文秀街上，一辆水泥搅拌车刮到线缆，拉断3根高压线杆，造成近2000户停电。

昨晚8时许，楚天都市报记者在文秀街看到，路边三根电线杆折断，大股线缆散落，两辆私家车被线杆砸坏。

路边商户向女士介绍，傍晚7时许，一辆水泥搅拌车从珞狮南路快速拐进来，挂到马路上方的线缆后，拉断3根电线杆。当时火光四射，她5岁半的女儿被吓哭，她急忙抱着往远处跑。事发后，周边丽岛紫园、狮龙花苑和丽岛花园3个小区近2000户居民家停电，电力工人紧急抢修。

记者看到，文秀街上空有多股线缆横穿。搅拌车司机称，他前日开车经过都没挂到线缆，没想到会出事。





