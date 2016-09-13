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搅拌车拉断高压线杆
7
现场
2016.9.13 星期二
搅拌车拉断高压线杆
洪山文秀街近2000户停电
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）昨日傍晚，洪山区文秀街上，一辆水泥搅拌车刮到线缆，拉断3根高压线杆，造成近2000户停电。
昨晚8时许，楚天都市报记者在文秀街看到，路边三根电线杆折断，大股线缆散落，两辆私家车被线杆砸坏。
路边商户向女士介绍，傍晚7时许，一辆水泥搅拌车从珞狮南路快速拐进来，挂到马路上方的线缆后，拉断3根电线杆。当时火光四射，她5岁半的女儿被吓哭，她急忙抱着往远处跑。事发后，周边丽岛紫园、狮龙花苑和丽岛花园3个小区近2000户居民家停电，电力工人紧急抢修。
记者看到，文秀街上空有多股线缆横穿。搅拌车司机称，他前日开车经过都没挂到线缆，没想到会出事。