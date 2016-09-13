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·洒水车园博园内起火
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7
现场
2016.9.13 星期二
洒水车园博园内起火
附近三环线出现短时拥堵
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 曲严）昨日上午8时许，武汉园博园东桥上，一辆洒水车突然自燃。
昨日上午，楚天都市报记者赶到现场时，火已被扑灭，洒水车的车头几乎烧成了空壳。正在清理现场的熊师傅说，司机是他的同事涂师傅，当时正驾车洒水清洗路面。突然，车头“砰”的一声巨响，好像是压缩机爆裂了，并起火冒烟。涂师傅拿出灭火器自救，但没能控制住，随后来了辆消防车将火扑灭。
因桥下就是三环线，一些过往车辆担心事故车爆炸，纷纷减速观望，造成短时拥堵。事发后约20分钟，桥下交通恢复正常。目前，起火原因有待进一步调查。