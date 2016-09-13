广告捡到钱包找失主却被误认为骗子图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房店主通过远程监控喝退小偷洒水车园博园内起火搅拌车拉断高压线杆
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 第7版 现场
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·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房
·店主通过远程监控喝退小偷
·洒水车园博园内起火
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楚天都市报电子版
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7 现场 2016.9.13 星期二
洒水车园博园内起火
附近三环线出现短时拥堵
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 曲严）昨日上午8时许，武汉园博园东桥上，一辆洒水车突然自燃。
    昨日上午，楚天都市报记者赶到现场时，火已被扑灭，洒水车的车头几乎烧成了空壳。正在清理现场的熊师傅说，司机是他的同事涂师傅，当时正驾车洒水清洗路面。突然，车头“砰”的一声巨响，好像是压缩机爆裂了，并起火冒烟。涂师傅拿出灭火器自救，但没能控制住，随后来了辆消防车将火扑灭。
    因桥下就是三环线，一些过往车辆担心事故车爆炸，纷纷减速观望，造成短时拥堵。事发后约20分钟，桥下交通恢复正常。目前，起火原因有待进一步调查。


   