查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·捡到钱包找失主却被误认为骗子 ·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房 ·店主通过远程监控喝退小偷 ·洒水车园博园内起火 ·搅拌车拉断高压线杆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 捡到钱包找失主却被误认为骗子 · 图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼 · 店主通过远程监控喝退小偷 · 洒水车园博园内起火 · 搅拌车拉断高压线杆 7 现场 2016.9.13 星期二 洒水车园博园内起火 附近三环线出现短时拥堵 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 曲严）昨日上午8时许，武汉园博园东桥上，一辆洒水车突然自燃。

昨日上午，楚天都市报记者赶到现场时，火已被扑灭，洒水车的车头几乎烧成了空壳。正在清理现场的熊师傅说，司机是他的同事涂师傅，当时正驾车洒水清洗路面。突然，车头“砰”的一声巨响，好像是压缩机爆裂了，并起火冒烟。涂师傅拿出灭火器自救，但没能控制住，随后来了辆消防车将火扑灭。

因桥下就是三环线，一些过往车辆担心事故车爆炸，纷纷减速观望，造成短时拥堵。事发后约20分钟，桥下交通恢复正常。目前，起火原因有待进一步调查。





